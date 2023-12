Xiaomis Premieren-Fahrzeug, dessen Abkürzung SU für Speed Ultra steht, soll schneller beschleunigen als die Konkurrenz von Tesla und Porsche, lautet das vollmundige Versprechen des Newcomers auf dem E-Auto-Markt. "Wenn wir in den nächsten 15 bis 20 Jahren hart arbeiten, werden wir zu einem der fünf größten Automobilhersteller der Welt aufsteigen und die chinesische Automobilindustrie insgesamt ankurbeln", sagte Xiaomi-CEO Lei Jun bei der Vorstellung des Wagens.

Zum Preis machte der CEO zunächst keine Angaben, deutete aber an, dass der Preis zwar hoch, aber gerechtfertigt sein werde.

Wie alle anderen Hersteller der Branche dürfte jedoch auch Xiaomis Debüt mit einem Überangebot, einer sinkenden Nachfrage und einem harten Preiskampf bei Elektrofahrzeugen zu kämpfen haben. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren insgesamt zehn Milliarden US-Dollar in seine Fahrzeugsparte investieren.

"Große Chance auf den Durchbruch"

Dabei baut Xiaomi vor allem darauf, dass Kunden seiner beliebten Smartphones und anderer elektronischer Geräte das gleiche Ökosystem von Apps künftig auch in den Autos des Konzerns nutzen können. "Xiaomi ist eine etablierte Marke für Unterhaltungselektronik mit Hunderten von Millionen 'Mi-Fans' oder Mitgliedern des Ökosystems für intelligente Geräte", sagte Bill Russo, CEO des Beratungsunternehmens Automobility, gegenüber Reuters. "Als solche haben sie eine große Chance, den Durchbruch zu schaffen, wenn das Auto zu einem intelligenten Gerät wird."

Die Aktie von Xiaomi reagierte verhalten auf die Vorstellung des neuen Wagens. In Hongkong notierten die Aktien kaum verändert mit knapp 0,3 Prozent im Minus. In den vergangenen sechs Monaten hat die Aktie sich stark erholt und ist um knapp 50 Prozent gestiegen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

