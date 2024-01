Tesla-Kritiker sehen sich mehr und mehr bestätigt und finden klare Worte im Forum auf wallstreetONLINE:

"Das Umsatzwachstum liegt gegenüber dem vierten Quartal 2022 gerade mal bei drei Prozent und das bei einer Inflation von vier Prozent. Großer Profit war eh nicht zu erwarten bei den Preissenkungen. Klarer loser report. Das erste Quartal 2024 wird richtig lustig. Jede Story geht mal zu Ende. Die von Tesla gerade jetzt!" – You_Dont_Mess_with_the_Zohan

"Tja, Tesla stellt schon seit Jahren sein Programm radikal auf margenschwächere Produkte um. Model S und X werden fast nicht mehr verkauft, hatten in der oberen Mittelklasse bessere Margen als nun Model 3 + Y in der Mittelklasse. Es hängt alles an dem einen Model 3 (Y ist die leicht abgewandelte Version). Denn S + X + Cybertruck werden mehr in Kleinserien-Manier rausgegeben. Ein lange erwartetes Spitzenmodell wie der Roadster 2 oder das Kompaktauto kommen nicht. Und wenn das Kompaktauto noch in Serie geht, wird es mit Stellantis-Modellen und Chinas Gurken preislich mithalten müssen. Dann sind die einst beachtlichen Rohmargen vollends im Argen!" – walker333

"Darüber hinaus warnte Musk vor der Expansion chinesischer Hersteller und forderte politische Beschränkungen für die neuen Wettbewerber. Wenn es keine Handelsschranken gebe, werden sie die meisten anderen Autofirmen in der Welt so ziemlich zerstören, sagte Musk in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Na damit rennt er bei Trump ja offene Türen ein. Der selbst einer der größten Subventionsprofiteure ist. Ich würde sagen, vor der US-Wahl sollte man sich warm anziehen. Oder einfach short bei den großen Indizes gehen." – RealJoker

"Ein Tesla war mal ein Statussymbol, nach dem sich viele umgedreht haben. Und Käufer als beruflich erfolgreich galten. Mittlerweile haben chinesische Modelle im Preis und deutsche Modelle in der Qualität Tesla den Rang abgelaufen. Die Margen schwinden. Willkommen in der realen Welt der Autohersteller und deren Bewertung." – MGB1966

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -7,77 % und einem Kurs von 176,0EUR gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

