Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche überwiegend Gewinne verzeichnet. Die gute Stimmung an den Märkten hierzulande wurde vor allem von Unternehmensnachrichten, anfänglich guten Vorgaben der US-Börsen und den Hoffnungen auf Zinssenkungen gestützt. Letztere erhielten allerdings im Wochenverlauf erhebliche Dämpfer durch stärker als prognostiziert gestiegene Verbraucher- und Erzeugerpreise in den USA. Diese ließen die Aussicht, die US-Notenbank Fed könne ihren Leitzins so schnell wie noch vor einigen Wochen erwartet senken, merklich schwinden. In der Folge litten in besonderem Maße Technologiewerte, die zuletzt in den USA eine Kursrally vollführt hatten.

Wir stellen den Marktbericht der Börse München, vor.