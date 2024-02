Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt eine positive Tendenz für die deutschen Indizes und eine leicht negative für die amerikanischen Indizes. Der DAX hat heute um +0,73% zugelegt und steht aktuell bei 17.549,81 Punkten. Dies zeigt eine positive Entwicklung für den deutschen Leitindex. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen in Deutschland repräsentiert, steht aktuell bei 25.956,29 Punkten, was einem Plus von +0,59% entspricht. Auch hier ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Der SDAX, der kleinere Unternehmen in Deutschland repräsentiert, hat heute am stärksten zugelegt und steht bei 13.871,52 Punkten, was einem Plus von +1,07% entspricht. Der TecDAX, der die Technologieunternehmen in Deutschland repräsentiert, steht aktuell bei 3.423,90 Punkten, was einem Plus von +0,79% entspricht. Auch hier ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu stehen die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 im Minus. Der Dow Jones steht aktuell bei 38.880,42 Punkten, was einem Minus von -0,45% entspricht.Der S&P 500 steht aktuell bei 5.064,65 Punkten, was einem leichten Minus von -0,04% entspricht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute eine positive Entwicklung zeigen, während die amerikanischen Indizes leicht im Minus stehen.Infineon Technologies führt die Topwerte im DAX an mit einem Anstieg von 4.02%, gefolgt von BASF mit 2.67% und Porsche AG mit 2.16%.Die Flopwerte im DAX werden von Hannover Rueck angeführt, die um -1.31% gefallen sind, gefolgt von Rheinmetall mit -1.38% und Symrise mit -1.53%.HelloFresh verzeichnet den größten Anstieg im MDAX mit 13.00%, gefolgt von Gerresheimer mit 5.09% und ThyssenKrupp mit 4.74%.Die Flopwerte im MDAX werden von FUCHS Pref angeführt, die um -1.91% gefallen sind, gefolgt von Talanx mit -3.22% und PUMA mit -4.10%.PATRIZIA führt die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 7.47%, gefolgt von AUTO1 Group mit 6.83% und Schaeffler mit 5.21%.Die Flopwerte im SDAX werden von ATOSS Software angeführt, die um -1.06% gefallen sind, gefolgt von Eckert & Ziegler mit -1.20% und Dt. Beteiligungs AG mit -2.31%.Infineon Technologies führt die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 4.02%, gefolgt von Verbio mit 3.02% und Kontron mit 2.46%.Die Flopwerte im TecDAX werden von CompuGroup Medical angeführt, die um -0.27% gefallen sind, gefolgt von ATOSS Software mit -1.06% und AIXTRON mit -1.81%.The Home Depot verzeichnet den größten Anstieg im Dow Jones mit 0.76%, gefolgt von Walt Disney mit 0.73% und Goldman Sachs Group mit 0.22%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Honeywell International angeführt, die um -0.86% gefallen sind, gefolgt von Chevron Corporation mit -2.01% und Amgen mit -2.56%.Norwegian Cruise Line führt die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 16.82%, gefolgt von Constellation Energy mit 12.86% und Carnival Corporation mit 7.34%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Amgen angeführt, die um -2.56% gefallen sind, gefolgt von Hess mit -2.93% und American Tower mit -2.94%.