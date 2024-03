Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX und der SDAX haben heute zugelegt, wobei der DAX mit einem Plus von 0,41% eine stärkere Performance zeigt als der SDAX, der nur um 0,01% gestiegen ist. Der MDAX und der TecDAX hingegen haben heute Verluste verzeichnet. Der MDAX ist um 0,32% gefallen, während der TecDAX einen minimalen Rückgang von 0,03% verzeichnet hat. Die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 haben beide zugelegt, wobei der S&P 500 mit einem Plus von 0,18% eine stärkere Performance zeigt als der Dow Jones, der nur um 0,04% gestiegen ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung der Indizes heute gemischt war, wobei der DAX und der S&P 500 die stärksten Zuwächse verzeichnet haben, während der MDAX den größten Verlust erlitten hat.Die Topwerte im DAX waren Airbus mit einem Anstieg von 3.86%, gefolgt von Siemens Energy mit 2.19% und Sartorius mit 1.94%. Auf der anderen Seite verzeichneten Bayer einen Rückgang von -1.26%, gefolgt von Commerzbank mit -1.33% und Beiersdorf mit -3.70%.Im MDAX konnten sich SMA Solar Technology mit einem Anstieg von 14.77%, Nordex mit 8.54% und Kion Group mit 7.18% an die Spitze setzen.Die Flopwerte waren Stabilus mit -2.26%, gefolgt von HelloFresh mit -4.28% und AIXTRON mit einem starken Rückgang von -18.31%.Die Topwerte im SDAX waren SCHOTT Pharma mit einem Anstieg von 4.55%, gefolgt von Deutz mit 4.16% und GFT Technologies mit 3.52%. Die Flopwerte waren AUTO1 Group mit -5.13%, gefolgt von Nagarro mit -5.71% und PATRIZIA mit -9.48%.SMA Solar Technology führte auch im TecDAX die Topwerte an mit einem Anstieg von 14.77%, gefolgt von Nordex mit 8.54% und Energiekontor mit 2.77%. Die Flopwerte waren Kontron mit -1.20%, gefolgt von Nagarro mit -5.71% und AIXTRON mit -18.31%.Im Dow Jones konnten sich Salesforce mit einem Anstieg von 2.50%, Intel mit 1.71% und Amazon mit 0.91% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Goldman Sachs Group mit -0.90%, gefolgt von Walmart mit -1.16% und Boeing mit -1.54%.Die Topwerte im S&P 500 waren Hormel Foods mit einem Anstieg von 12.75%, gefolgt von Advanced Micro Devices mit 5.97% und Iron Mountain mit 5.43%. Die Flopwerte waren Marsh & McLennan Cos mit -2.11%, gefolgt von GE Healthcare Technologies mit -2.25% und Moderna mit -3.12%.