Top 50 Dividenden-Aktien für einen Kauf – Qualitätsauslese Herbst 2020

Von den 50 beliebtesten Dividenden-Aktien für einen Kauf im Herbst 2020 haben 30 Aktien im laufenden Börsenjahr trotz des Corona-Crashs Kursgewinne erzielt, was die hohe Qualität der in der Liste enthaltenen Aktien unterstreicht. Im Durchschnitt stiegen die Aktienkurse aller in der Liste enthaltenen Dividendenzahler leicht um 1,4 Prozent. Was auf den ersten Blick marginal erscheint, bedeutet beim Näheren Hinsehen eine Outperformance gegenüber den meisten Aktienindizes . Zu den moderaten Kursgewinnen gesellen sich darüber hinaus Dividenden aus den drei Quartalen des laufenden Jahres hinzu. Mit Adidas und CTs Eventim strichen „nur“ zwei der 50 Aktien die Dividende komplett. Das ist zwar bedauerlich, vor dem Hintergrund der Corona-Krise jedoch eine überschaubare Anzahl an Ausfällen. In der Auswertung gibt die Spalte Dividende die Dividendenrendite bezogen auf die Ausschüttungen der letzten 12 Monate wieder. Die Spalte Kursgewinn zeigt die Kursentwicklung der Aktie im laufenden Jahr.

Welche Dividenden-Aktien kaufen qualitätsbewusste Aktionäre? Und zu welchem Preis? Beide Fragen beantworten wir mit Hilfe der Unterstützung unserer über 40.000 Mitglieder, die auf Aktienfinder.Net nach hochwertigen Dividendenzahlern suchen und dabei Kauflimits für ihre Wunschaktien hinterlegen. Diese Kauflimits werten wir nun aus. Du erhältst so einen exklusiven Einblick, welche 50 Dividenden-Aktien in der Gunst langfristiger Anleger ganz oben stehen und zu welchem Preis diese Aktien ein Kauf sind. Außerdem beschäftigen wir uns mit der „Dividenden-Aktie in der Krise“. Denn aufgrund zahlreicher Dividendenkürzungen und teils hoher Kursverluste zweifeln viele Anleger am Sinn ihrer Dividenden-Strategie. Wir zeigen dir, wie du den Zweifel begegnest, um auch in schwierigen Zeiten von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren.

Das sind die 50 beliebtesten Dividenden-Aktien für einen Kauf im Herbst 2020 :

Unternehmen Kauflimits Dividende Kursgewinn Johnson & Johnson 511 (1) 2.7% 1% Unilever N.V. 453 (2) 3.2% 1% Visa A 431 (3) 0.6% 6% American Tower 386 (4) 1.8% 4% 3M 383 (5) 3.7% -9% Novo Nordisk B 359 (6) 1.9% 14% PepsiCo 354 (7) 2.9% 0% McDonald’s 307 (8) 2.3% 11% Coca-Cola 286 (9) 3.3% -12% Union Pacific 279 (10) 2.0% 9% Tencent 277 (11) 0.2% 36% Walt Disney 262 (12) 0.9% -13% Texas Instruments 257 (13) 2.5% 10% Diageo 249 (14) 2.6% -17% Fastenal 242 (15) 2.1% 23% Home Depot 226 (16) 2.2% 25% Intel Corp 222 (17) 2.6% -14% Microsoft Corporation 215 (18) 1.0% 31% Realty Income 215 (19) 4.6% -17% Stryker 213 (20) 1.1% -2% AbbVie 212 (21) 5.3% -2% SAP 202 (22) 1.2% 11% Digital Realty Trust 201 (23) 3.0% 23% Waste Management 195 (24) 1.9% 0% Amgen Inc 193 (25) 2.5% 3% Lvmh Moet Hennessy L.V. 189 (26) 1.8% -2% Procter & Gamble 189 (27) 2.2% 10% Comcast Corp-Class A 186 (28) 1.9% 3% Fresenius SE & Co KGaA 186 (29) 2.2% -23% Cisco Systems 183 (30) 3.6% -19% T. Rowe Price Group 179 (31) 2.7% 5% BlackRock 175 (32) 2.6% 10% Unitedhealth Group 175 (33) 1.5% 3% Automatic Data Processing 172 (34) 2.7% -19% Hormel Foods 170 (35) 1.9% 8% British American Tobacco 166 (36) 7.4% -14% Canadian National Railway 165 (37) 1.6% 22% Illinois Tool Works 162 (38) 2.3% 8% Allianz 160 (39) 5.8% -25% Colgate-Palmolive 155 (40) 2.3% 11% Nestlé 147 (41) 2.5% 5% Lockheed Martin 146 (42) 2.5% 0% BASF SE 144 (43) 6.3% -23% Starbucks 144 (44) 1.9% -4% Church & Dwight 141 (45) 1.0% 32% Adidas 136 (46) – -4% Cts Eventim 134 (47) – -26% Public Storage 132 (48) 3.6% 4% Fuchs Petrolub 127 (49) 2.3% -3% Medtronic 126 (50) 2.2% -9%

Die Auswertung zeigt die 50 beliebtesten Dividenden-Aktien unserer über 40.000 Mitglieder inklusive Kauflimit. Angezeigt werden die Anzahl der Kauflimits, die Platzierung in Klammern sowie zusätzlich die aktuelle Dividendenrendite und die Kursgewinne im laufenden Jahr.

Analyse der Top 50 Dividenden-Aktien für einen Kauf im Herbst 2020

Je nach Anlagestrategie interessierst du dich eher für Aktien mit hoher Dividendenrendite oder für Aktien mit hohem Dividendenwachstum. Für beide Dividendenstrategien ist in der Liste der Top 50 reichlich Auswahl vorhanden.

Die 10 Aktien mit der höchsten Dividende

Aktienfinder.Net versteht sich als Plattform für langfristige Aktionäre. Deshalb betreiben wir nicht nur den beliebtesten Aktienfinder Deutschlands, sondern vermitteln auch Grundlagenwissen und bieten zahlreiche Aktienanalysen kostenlos an. Aus den Top 10 Aktien mit hoher Dividende stellen wir nun eine kleine Auswahl näher vor. Ein Klick auf das jeweilige Bild in der Tabelle führt dich zu der entsprechenden Aktienanalyse.

British American Tobacco Aktie

British American Tobacco Aktie Logo Foto: Aktienfinder.net Aktienanalyse Foto: Aktienfinder.net Land Großbritannien Branche Anlagenbau Isin GB0002875804 Marktkapitalisierung 70,4 Milliarden € Dividendenrendite 7,5% Stabilität Dividende 0,99 von max. 1.0 Steigung Dividende 5% pro Jahr

An der Spitze der Aktien mit hoher Dividende rangiert British American Tobacco mit einer Rendite von 7,4 Prozent! Altaktionäre des Tabakkonzerns sind über die hohe Dividendenrendite jedoch wenig erfreut. Denn diese ist in erster Linie auf die seit gut zwei Jahren fallenden Kurse zurückzuführen. In unserer Aktienanalyse erfährst du, warum der Aktienkurs von British American Tobacco fällt und ob die Dividende sicher und die Aktie so günstig bewertet ist, wie es die hohe Dividendenrendite glauben lässt.

British American Tobacco Dividendenhistorie

BASF Aktie

BASF Aktie Logo Foto: Aktienfinder.net Aktienanalyse Foto: Aktienfinder.net Land Deutschland Branche Chemie Isin DE000BASF111 Marktkapitalisierung 47,7 Milliarden € Dividendenrendite 6,4% Stabilität Dividende 0,97 von max. 1.0 Steigung Dividende 4% pro Jahr

Auf Platz Zwei der üppigsten Dividendenzahler rangiert die BASF. Trotz rückläufiger Gewinne hat das Management die Jahresdividende von 3,20 auf 3,30 Euro erhöht. Die 6,3 Prozent Dividende wurden zuletzt auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Jahr 2009 erreicht. Ursache für die außergewöhnlich üppige Dividende ist aber auch hier der allein in diesem Jahr um 23 Prozent gefallene Aktienkurs. In unserer kostenloses Aktienanalyse erfährst du, ob die BASF Dividende sicher ist und wie wir zur BASF Aktie stehen.

BASF SE Dividendenhistorie

Allianz Aktie

Allianz Aktie Logo Foto: Aktienfinder.net Aktienanalyse Foto: Aktienfinder.net Land Deutschland Branche Versicherung Isin DE0008404005 Marktkapitalisierung 68,5 Milliarden € Dividendenrendite 5,9% Stabilität Dividende 0,96 von max. 1.0 Steigung Dividende 7% pro Jahr

Mit 5,8 Prozent Dividende belegt die Aktie der Allianz Platz Drei. Die Dividende des Versicherungsriesen aus Deutschland scheint gegen die Corona-Krise immun und soll laut Schätzungen der Analysten in den kommenden Jahren sogar weiter steigen. Ob die 5,8 Prozent eine lukrative Einstiegsgelegenheit bieten, durchleuchten wir in unsere aktuellen Aktienanalyse zur Allianz.

Allianz Dividendenhistorie

Die 10 Aktien mit dem höchsten Dividendenwachstum

10, 20 oder sogar 30 Prozent Dividendensteigerung im Jahr sind kein Traum, sondern lassen sich tatsächlich mit den hier vorgestellten Aktien erzielen. Allerdings musst du dafür auf eine hohe Anfangsdividende verzichten. Doch bei langer Haltedauer zahlt sich dynamisches Dividendenwachstum in Form einer dynamisch steigenden persönlichen Dividendenrendite aus.

Im Dividenden-Benchmark des Aktienfinders kannst du die prognostizierte Entwicklung der Dividende für beliebige Aktien vergleichen. Die blau gefüllte Fläche zeigt die dynamisch steigende Dividende von Tencent. Aktuell fällt diese mit 0,3 Prozent sehr niedrig aus. Doch die Ausschüttungen steigen seit über 10 Jahren um jährlich 35 Prozent! Hält dieses Wachstum an, wird bei einem Kauf heute deine persönliche Dividendenrendite in 15 bis 20 Jahren die von Hoch-Dividendenzahlern wie Allianz, BASF oder sogar British American Tobacco übertreffen. Dieses Extrembeispiel zeigt, dass du das Potential des Dividendenwachstum nicht unterschätzen solltest.

Tencent ist nur eine von zahlreichen Aktien mit hohem Dividendenwachstum.

Tencent Aktie

Tencent Aktie Logo Foto: Aktienfinder.net Aktienanalyse Foto: Aktienfinder.net Land China Branche Internet Isin KYG875721634 Marktkapitalisierung 542,5 Milliarden € Dividendenrendite 0,2% Stabilität Dividende 0,91 von max. 1.0 Steigung Dividende 35% pro Jahr

Mit einer Marktkapitalisierung von 544 Milliarden Euro zählt Tencent zu den wertvollsten Unternehmen der Welt und wird in China nur von Alibaba übertroffen, die 681 Milliarden Marktkapitalisierung auf die Waage bringen, jedoch keine Dividende ausschütten. Umsatz, Gewinn, Cash-Flow und Dividende wachsen im jährlichen Mittel um 30 Prozent! Da ist es kein Wunder, dass auch der Aktienkurs langfristig um 30 Prozent und mehr jährlich zugelegt hat. Im Jahr 2018 hat die Aktie jedoch stark korrigiert und Spitze über 40 Prozent an Wert verloren. Warum Tencent so erfolgreich und ob die Aktie Stand heute fair bewertet ist, durchleuchten wir in unserer Aktienanalyse.

Tencent Dividendenhistorie

American Tower Aktie

American Tower Aktie Logo Foto: Aktienfinder.net Aktienanalyse Foto: Aktienfinder.net Land USA Branche Infrastruktur Isin US03027X1000 Marktkapitalisierung 92,1 Milliarden € Dividendenrendite 1,8% Stabilität Dividende 0,99 von max. 1.0 Steigung Dividende 20% pro Jahr

American Tower zeigt eindrucksvoll, dass nicht alle REITs gleichermaßen von Corona in die Tiefe gerissen werden. Tatsächlich profitiert American Tower von dem durch das Virus ausgelösten Digitalisierungsdruck. Das Unternehmen vermietet in den Sendemasten an die großen Netzbetreiber wie AT&T oder Vodafone und profitiert direkt vom steigenden mobilen Datenvolumen. Und als REIT schüttet American Tower selbstverständlich auch Dividende aus. Diese fällt mit 1,8 Prozent zwar eher bescheiden aus, steigt im jährlichen Mittel aber um stolze 20 Prozent. Zudem ließen sich mit American Tower in der Vergangenheit auch hohe Kursgewinne erzielen. Auf 10-Jahressicht hat die Aktie um fast 400 Prozent zugelegt.

American Tower Dividendenhistorie

Visa Aktie

Visa Aktie Logo Foto: Aktienfinder.net Aktienanalyse Foto: Aktienfinder.net Land USA Branche Infrastruktur Isin US92826C8394 Marktkapitalisierung 378,3 Milliarden € Dividendenrendite 0,6% Stabilität Dividende 0,97 von max. 1.0 Steigung Dividende 20% pro Jahr

Bargeld ist out – Kreditkarte ist in. Und somit profitiert Visa vom Trend zum bargeldlosen Bezahlen, der durch Corona gleich doppelt verstärkt wurde. Zum einen verlagern sich die Käufe weiter in das Internet und zum anderen wird selbst im stationären Einzelhandel immer weniger mit „schmutzigem“ Geld bezahlt. Zugleich erfreut sich Visa gemeinsam mit Mastercard eines tiefen Burggrabens, der aus abertausenden Händlerverträgen besteht.

Bei einer Dividendenrendite von nur 0,6 Prozent liegt der Fokus eindeutig auf dem Dividendenwachstum, dass bei ungefähr 20 Prozent pro Jahr liegt. Und wie bei Tencent und American Tower winken auch bei Visa gute Chancen auf langfristig hohe Kursgewinne.

Visa A Dividendenhistorie

Dividenden-Aktien in der Krise?

Seit dem Corona-Crash verläuft der Aktienmarkt zweigeteilt. Während Tech-Aktien neue Höchstkurse erklimmen, haben viele Dividenden-Aktien ihre Ausschüttungen gekürzt oder gar ganz gestrichen. Mit den Dividendenkürzungen gingen teils hohe Kursverluste einher. In dieser Auswertung finden sich 30 zumeist bekannte Unternehmen, die ihre Dividende stark gekürzt oder sogar komplett gestrichen haben sowie die im laufenden Jahr angefallenen Kursverluste:

Isin Name Land Branche Dividendenkürzung DE000A1EWWW0 Adidas Deutschland Zyklische Konsumgüter Gestrichen NL0000235190 Airbus Group Niederlande Industriegüter Gestrichen DE0005093108 Amadeus FiRe Deutschland Industrielle Dienste Gestrichen US0970231058 Boeing USA Industriegüter Gestrichen GB0007980591 BP Großbritannien Energie Gekürzt PA1436583006 Carnival USA Zyklische Dienste Gestrichen DE0005470306 Cts Eventim Deutschland Zyklische Dienste Gestrichen US2473617023 Delta Air Lines USA Transport Gestrichen DE0007480204 Deutsche EuroShop Deutschland Immobilien Gestrichen DE0005773303 Fraport AG Deutschland Transport Gestrichen US4062161017 Halliburton USA Energie Gekürzt DE000A1PHFF7 Hugo Boss AG -Ord Deutschland Zyklische Konsumgüter Gekürzt GB0004544929 Imperial Brands Großbritannien Lebensmittel Gekürzt BE0974274061 Kinepolis Group Belgien Zyklische Dienste Gestrichen GB0008706128 Lloyds Banking Group Großbritannien Banken Gestrichen US5894331017 Meredith Corp USA Zyklische Dienste Gestrichen DE000A0D9PT0 Mtu Aero Engines Deutschland Industriegüter Gekürzt GB0032089863 Next Plc Großbritannien Handel Diverse Gekürzt DE000A1H8BV3 Norma Group Deutschland Industriegüter Gekürzt DE000PSM7770 ProSieben Sat.1 Media Deutschland Zyklische Dienste Gestrichen GB0007099541 Prudential plc Großbritannien Versicherungen Gekürzt US7782961038 Ross Stores Inc USA Handel Diverse Gestrichen FI0009003305 Sampo -A- Finnland Versicherungen Gekürzt AN8068571086 Schlumberger USA Energie Gekürzt US8754651060 Tanger Factory Outlet C. USA Immobilien Gestrichen GB00B0YG1K06 The Restaurant Group Großbritannien Zyklische Dienste Gestrichen DE000TUAG000 TUI Deutschland Zyklische Dienste Gestrichen AT0000937503 Voestalpine Österreich Mineralstoffe Gekürzt US2546871060 Walt Disney USA Zyklische Dienste Gekürzt US9497461015 Wells Fargo USA Banken Gekürzt

Dividendenkürzungen und Dividendenstreichungen im Börsenjahr 2020

Im Zuge der Corona-Krise hängen die Dividendenkürzungen in erster Linie von der Branche des jeweiligen Unternehmens ab. Besonders hart getroffen hat es aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen der Mobilität beispielsweise den Tourismus, Fluggesellschaften, den Einzelhandel sowie Restaurants. Im Zuge einer abflauenden Wirtschaft hat es aber auch Zykliker schwer erwischt, beispielsweise den Automobilbau sowie die Öl- und Gasbranche. Hier die zehn Branchen, die es am härtesten getroffen hat inklusive der durchschnittlichen Dividendenkürzung:

Branche Dividendenkürzung Autos/Ersatzteile -37.4% Transport -32.1% Zyklische Konsumgüter -22.8% Handel Diverse -21.1% Energie -14.1% Industriegüter -14.0% Zyklische Dienste -13.3% Banken -9.1% Mineralstoffe -7.1% Haushalts-/Pflegeprodukte -6.3%

Die zehn Branchen mit den höchsten Dividendenkürzungen inklusive der durchschnittlichen Kursverluste pro Aktie

Es gibt jedoch auch Branchen, die von der Corona-Krise profitieren. So werden die im Aktienfinder vertretenen Software-Unternehmen ihre Dividende im laufenden Geschäftsjahr um knapp 20 Prozent erhöhen! Im Artikel „Anleitung für den Börsencrash“ erfährst du, welche Branchen zu den Gewinnern und Verlierern gehören und wie du dein Depot erfolgreich durch unruhige Zeiten steuerst.

Zweifel an der Dividendenstrategie

Auch wenn sich die Top 50 Dividendenakten unserer Mitglieder in Summe gut geschlagen haben, sind die Depots einiger Anleger auf Jahressicht stark im Minus. Insbesondere Fans hoher Dividenden, die eher auf Zykliker und ausschüttungsstarke REITs setzen, sehen sich nun mit teils hohen Buchverlusten und Dividendenkürzungen konfrontiert. Aufgrund des heftigen Gegenwinds bleiben Zweifel am Sinn der Dividendenstrategie nicht aus:

„In guten Zeiten ist das Durchhalten von Strategien ja nicht so schwer, aber was macht man in diesen Zeiten? Ich fahre eine klare Dividendenstrategie und habe seit Q1 2019 eine nicht unerhebliche Summe investiert. Mit 61 Jahren brauche ich eine klar ausschüttende Strategie, die ist in Corona aber richtig unter Wasser gekommen. Im Moment läuft halt Tech wie verrückt und die guten Dividendenwerte liegen teilweise 20% unter dem Niveau von Vor-Corona. Das betrifft ja nicht nur das Depot, sondern auch ganz klassische Dividenden-ETFs, die bei mir auch 10% bzw. 20% unter Einstand liegen. Meine Strategie will ich nicht ändern, aber man zweifelt ja schon ab und an.“

Lösungsansätze für die „Dividenden-Krise“

Die hier geäußerten Zweifel sind nachvollziehbar und werden von vielen Anlegern geteilt. Die Frage ist, wie hierauf reagiert werden soll. Wir beobachten immer wieder zwei grundlegende Probleme, die sich mit der richtigen Einstellung und Herangehensweise lösen lassen.

Mach dir deine Anlagestrategie bewusst

Wir vergleichen uns bewusst und unbewusst stets mit anderen und machen unsere Stimmung davon abhängig, ob wir im Vergleich besser oder schlechter abschneiden. Derzeit schauen viele Dividendeninvestoren der Performance des Nasdaq oder anderer technologielastiger Benchmarks hinterher und haben beim Blick in das eigene Depot ein ungutes Gefühl. Doch macht ein solcher Vergleich keinen Sinn. Denn unterschiedliche Anlagestrategien haben unterschiedliche Zielsetzungen. Bei Dividendeninvestoren geht es i.d.R. entweder um eine stattliche Dividende von Anfang an oder um dynamisches Dividendenwachstum. Und von diesen Zielsetzungen hängen dann auch die realistischen Erwartungen ab. Eine Gesamtrendite, die sich mit einem Investment in hochdigitalisierte Nicht-Dividendenzahler messen lassen kann, gehört jedenfalls nicht dazu. Sich die eigene Zielsetzung bewusst zu machen, verhinderte den ebenso unbewussten wie unfairen Performance-Vergleich, der nicht nur zu einem unguten Gefühl, sondern möglicherweise auch zu unüberlegten Käufen und Verkäufen führt, die nicht im Einklang mit der eigentlichen Anlagestrategie stehen.

Ist deine Anlagestrategie noch passend?

Selbstverständlich darfst du deine Anlagestrategie auch anpassen. Eine solche Anpassung ist sinnvoll, wenn sich entweder deine Investment-Ziele dauerhaft verändert haben oder diese mit deiner aktuellen Anlagestrategie nicht länger erreichbar sind. Bei der Anpassung der Zielsetzung ist jedoch Vorsicht angebracht, damit du nicht als FOMO-Opfer (fear of missing out) endest, indem du gelaufenen Aktien hinterherrennst, um eine vermeintlich verpasste Rendite aufzuholen.

Der häufigere Fall wird sein, dass deine Zielsetzung bleibt, aber mit den gehaltenen Aktien nicht länger erreicht werden kann. Das ist vor allem bei Freunden eines passiven Einkommens durch hohe Dividenden der Fall. Hier ist Reinemachen angesagt. Insbesondere Klumpenrisiken durch einen Fokus auf heute notleidende Branchen gilt es aufzulösen. Falls ein Depot beispielsweise zu einem Viertel aus Krisenvertreten der Öl-Branche oder des stationären Einzelhandels besteht, halten wir das für zu viel. In diesem Fall würden wir uns von einem Teil dieser Aktien trennen und hierfür sogar Verluste realisieren, um das frei gewordene Kapital in langfristig erfolgversprechendere Dividenden-Aktien zu investieren.

Fragen zur richtigen Anlagestrategie? Hier wird geholfen. Foto: Aktienfinder.net



Erfolgreiche Dividendenstrategie in der Praxis: Das Starterdepot

Bei einer Änderung der Depotstruktur liegt die Frage nahe, welche Dividenden-Aktien man als Ersatz kaufen soll. Fans dynamischen Dividendenwachstums können sich beispielsweise vom Starterdepot inspirieren lassen, dass gut durch den Corona-Crash gekommen ist. Im Starterdepot besparen wir 20 Qualitätsaktien mit jeweils 25 Euro im Monat, wobei unser Schwerpunkt auf dynamischem Dividendenwachstum liegt. Der aktuelle Stand des Starterdepots inklusiver der Performance aller Positionen ist frei einsehbar.

Foto: Aktienfinder.net

Fazit: Passende Anlagestrategie + Dividenden-Aktien = Anlageerfolg

Die Auswirkungen der Corona-Krise machen vielen Dividendeninvestoren zu schaffen. Mit der Liste der 50 beliebtesten Dividenden-Aktien unserer Mitglieder bekommst du eine erste Anlaufstelle an die Hand, um die Aktien zu finden, die deiner Anlagestrategie am besten entsprechen. Der Aktienfinder analysiert jede dieser Aktien im Detail. Du bekommst so einen fundierten Eindruck, ob die Aktie tatsächlich zu deiner Anlagestrategie passt, die Dividende sicher scheint und die Aktie eher günstig oder teuer bewertet ist. Noch Fragen? Dann hinterlasse uns gerne einen Kommentar oder tritt unserer Facebook-Gruppe bei.

The post Top 50 Dividenden-Aktien für einen Kauf – Qualitätsauslese Herbst 2020 appeared first on Aktienfinder.Net blog.