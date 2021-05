Die Fed hat in ihrem gestern veröffentlichten Sitzungsprotokoll erstmals von der Möglichkeit gesprochen, die Anleihekäufe zurück zu fahren - dabei aber bezeichnenderweise das belastete Wort "Tapering" vermieden (in Erinn

Die Fed hat in ihrem gestern veröffentlichten Sitzungsprotokoll erstmals von der Möglichkeit gesprochen, die Anleihekäufe zurück zu fahren - dabei aber bezeichnenderweise das belastete Wort "Tapering" vermieden (in Erinnerung an das Taper Tantrum). Die Märkte nach dieser Aussage der Fwed zunächst verunsichert - aber dann rief man sich in Erinnerung, dass die letzten US-Konjunkturdaten (vor allem die Arbeitsmarktdaten) doch ziemlich enttäuschend waren. Für die Märkte hieß das: das Tapering ist noch weit weg, also müssen wir jetzt nicht in Panik verfallen. Aber das beduetet für die nächsten Wochen auch: je besser die US-Daten (vor allem die Arbeitsmarktdaten), umso schlechter für die Märkte!

