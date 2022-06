Tesla bleibt wie schon in der Vorwoche die meistverkaufte Aktie bei unseren Smartbroker-Kunden. Ebenso unverändert ist der zweite Platz: Amazon. Von zehnter Stelle aufs Treppchen, auf den dritten Platz, aufgestiegen ist der Batterie- und Autohersteller BYD.



Neu dabei in den Top 20 ist der chinesische IT-Riese Alibaba an vierter Position. War der Chemiekonzern BASF vorher noch auf Platz acht, steht er nun an neunzehnter Stelle. Im Gegensatz dazu wurde Jinko Solar häufiger verkauft: Vom vierzehnten Platz geht es auf den sechsten.



Mercedes-Benz verkauften die Smartbroker-Kunden in der letzten Börsenwoche weniger: Von sechster Position geht es auf die dreizehnte.



Die Top 20 der meistverkauften Aktien der vergangenen Woche beim Smartbroker:

1. Tesla 2. Amazon 3. BYD 4. Alibaba 5. Plug Power 6. Jinko Solar 7. Nvidia 8. PayPal 9. Apple 10. Rheinmetall 11. Deutsche Post 12. Deutsche Telekom 13. Mercedes-Benz 14. Biontech 15. Alphabet 16. Volkswagen 17. Novavax 18. Microsoft 19. BASF 20. Meta



Hier geht es zu den Top 20 der meistverkauften Aktien beim Smartbroker in der Kalenderwoche 22.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion