Goldman Sachs hat die Einstufung für die Deutsche Post nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" belassen. Das Kursziel liegt bei 57 Euro. Die Volumina im Expressgeschäft hielten sich über dem Niveau von 2020, schrieb Goldman-Analyst Patrick Creuset. In China erholte sich das Transportvolumen. Die Gespräche mit dem Management bestätigten das widerstandsfähige Geschäftsentwicklung, so Goldman.

Frische Kursziele und Kaufempfehlungen von Goldman Sachs, Barclays und Co. Trotz trüber Stimmung an den Finanzmärkten sehen Analysten weiter Aktienchancen. Welche das sind, lesen Sie in unserer Wall Street-Kaufliste.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer