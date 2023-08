Fußball und Börse

Eine interessante Analyse stellt Daniel Mohr in derauf: Wie ist das Verhältnis zwischen Bundesligavereinen und börsennotierten Unternehmen? Das Ergebnis ist einigermaßen eindeutig und prompt der Überschrift zu entnehmen: “ München ist auch Börsenmeister “. Denn sowohl was die Anzahl der Unternehmen insgesamt an der Börse betrifft, als auch an Dax-Konzernen im besonderen, liegt Bayern München mit deutlichem Abstand an erster Stelle. Und das, obwohl Mohr nur das München im FC Bayern München zur Kenntnis nimmt, sonst wäre der Abstand noch sehr viel eindeutiger. 51 Unternehmen bringt jedenfalls allein die bayerische Landeshauptstadt aufs Parkett, an zweiter Stelle liegt Berlin mit 49 und Frankfurt mit 33. Wenn man die Börsenkapitalisierung als Gradmesser nimmt, dominiert München mit knapp 400 Mrd. Euro ebenfalls, dann folgt allerdings Stuttgart mit 218 Mrd. Euro (bei nur 8 börsennotierten Unternehmen) und Darmstadt mit 73 Mrd. Euro (bei 3 Unternehmen). Die Schlusslichter mit 0 börsennotierten Unternehmen seien auch nicht unerwähnt: Mönchengladbach, Freiburg und Hoffenheim – wobei wir letzterem ja vielleicht SAP zuschustern würden? Wir stellen die Kolumne der Börse München vor….