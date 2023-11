Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX und der TecDAX konnten beide ein leichtes Plus verzeichnen. Der DAX steht aktuell bei 16.206,36 Punkten, was einem Anstieg von 0,21% entspricht. Der TecDAX steht bei 3.195,79 Punkten, was einem Plus von 0,18% entspricht. Die anderen deutschen Indizes, der MDAX und der SDAX, haben hingegen Verluste erlitten. Der MDAX steht bei 26.166,96 Punkten, was einem Minus von 0,52% entspricht. Der SDAX hat mit -1,13% den größten Verlust unter den deutschen Indizes zu verzeichnen und steht aktuell bei 13.083,06 Punkten. Die amerikanischen Indizes zeigen ebenfalls eine gemischte Entwicklung. Der Dow Jones konnte ein Plus von 0,57% verzeichnen und steht aktuell bei 35.720,80 Punkten. Der S&P 500 hingegen steht bei 4.543,39 Punkten, was einem Minus von 0,25% entspricht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute eine gemischte Entwicklung zeigen, wobei der DAX und der TecDAX im Plus sind, während der MDAX und der SDAX Verluste verzeichnen. Bei den amerikanischen Indizes ist der Dow Jones im Plus, während der S&P 500 Verluste verzeichnet.

Die Topwerte im DAX waren Brenntag mit einem Anstieg von 2.61%, gefolgt von Bayer mit 2.25% und Fresenius mit 1.82%. Auf der anderen Seite verzeichneten Porsche AG einen Rückgang von -0.97%, gefolgt von Zalando mit -1.00% und Vonovia mit -1.66%.

MDAX Top- und Flopwerte

Im MDAX konnten ENCAVIS und Nordex beide einen Anstieg von 2.59% verzeichnen, gefolgt von Hugo Boss mit 1.90%. Die Flopwerte waren HelloFresh mit -2.77%, gefolgt von Delivery Hero mit -4.34% und K+S mit -5.03%.

SDAX Top- und Flopwerte

Morphosys war der Topwert im SDAX mit einem Anstieg von 21.80%, gefolgt von Kloeckner mit 3.48% und verbio Vereinigte BioEnergie mit 1.87%. Die Flopwerte waren AUTO1 Group mit -5.92%, SILTRONIC AG mit -5.94% und CompuGroup Medical mit -6.11%.

TecDAX Top- und Flopwerte

Im TecDAX war Morphosys erneut der Topwert mit einem Anstieg von 21.80%, gefolgt von Nordex mit 2.59% und verbio Vereinigte BioEnergie mit 1.87%. Die Flopwerte waren Kontron mit -2.84%, SILTRONIC AG mit -5.94% und CompuGroup Medical mit -6.11%.

Dow Jones Top- und Flopwerte

Im Dow Jones waren Salesforce der Topwert mit einem Anstieg von 6.87%, gefolgt von Unitedhealth Group mit 2.64% und Travelers Companies mit 1.40%. Die Flopwerte waren Apple mit -0.53%, Microsoft mit -0.55% und Chevron Corporation mit -1.17%.

S&P 500 Top- und Flopwerte

Im S&P 500 waren Salesforce erneut der Topwert mit einem Anstieg von 6.87%, gefolgt von Discover Financial Services mit 4.30% und Packaging of America mit 3.86%. Die Flopwerte waren Dominion Energy mit -2.23%, Albemarle mit -2.25% und Advanced Micro Devices mit -2.58%.