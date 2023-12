Die US-Notenbank Fed entwickelt sich immer mehr zur Clown-Show: nach den Aussagen von Jerome Powell am Mittwoch hat heute nun der Chef des wichtigsten Notenbank-Distriks New York, John Williams, Powell diametral widersprochen: Man habe bei der letzten Sitzung nicht über Zinssenkungen gesprochen, so Williams. Genau das aber hatte Powell am Mittwoch behauptet. Wer lügt - Williams oder Powell? Offenkundig beginnt die US-Notenbank nun die inflationären Folgen der fatalen Powell-Aussagen von Mittwoch zu erkennen und versucht die Euphorie der Märkte zu bremsen. Bislang mit überschaubarem Erfolg: nach wie vor gehen die Märkte von einer Zinsssenkung bereits im März aus. Waren die Aussagen des Notenbankchefs am Mittwoch eine Art Wahlkampfhilfe für Joe Biden auf Geheiß von Janet Yellen?

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte: Die Rally braucht eine Abkühlung – hier die Gründe

2. Immobilien-Wirtschaft rutscht in die Rezession – Expertenaussagen

Das Video "Die Fed - ein Trauerspiel! Wer lügt: Powell oder Williams?" sehen Sie hier..