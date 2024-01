Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

MDAX Top- und Flopwerte

SDAX Top- und Flopwerte

TecDAX Top- und Flopwerte

Dow Jones Top- und Flopwerte

S&P 500 Top- und Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Die deutschen Indizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX haben alle Verluste erlitten. Der DAX hat um 0,37% nachgegeben und steht aktuell bei 16.534,21 Punkten. Der MDAX hat mit einem Minus von 0,79% auf 25.413,95 Punkten den größten Verlust unter den deutschen Indizes erlitten. Der SDAX steht bei 13.324,19 Punkten, was einem Rückgang von 0,64% entspricht. Der TecDAX hat den geringsten Verlust unter den deutschen Indizes mit einem Minus von 0,34% auf 3.265,56 Punkten. Im Gegensatz dazu haben die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 Gewinne verzeichnet. Der Dow Jones steht aktuell bei 37.560,91 Punkten, was einem Plus von 0,32% entspricht. Der S&P 500 hat um 0,41% zugelegt und steht bei 4.796,72 Punkten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute schlechter abgeschnitten haben als die amerikanischen Indizes. Während die deutschen Indizes alle Verluste erlitten haben, konnten die amerikanischen Indizes Gewinne verzeichnen.Die Topwerte im DAX waren RWE mit einem Anstieg von 1.68%, gefolgt von Siemens Energy mit 1.41% und E.ON mit 1.34%.Auf der anderen Seite waren die Flopwerte Siemens Healthineers mit einem Rückgang von -1.44%, Porsche Holding SE mit -1.67% und Commerzbank mit -1.73%.Im MDAX konnten AIXTRON mit einem Anstieg von 3.76%, Redcare Pharmacy mit 2.58% und Kion Group mit 2.14% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren hingegen HelloFresh mit einem Rückgang von -3.56%, gefolgt von Delivery Hero mit -3.75% und Knorr-Bremse mit -4.56%.Deutz führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 5.62%, gefolgt von PVA TePla mit 5.17% und KWS SAAT mit 3.54%. Die Flopwerte waren Kontron mit einem Rückgang von -3.88%, ProSiebenSat.1 Media mit -4.53% und Morphosys mit -11.39%.AIXTRON war auch im TecDAX einer der Topwerte mit einem Anstieg von 3.76%. CompuGroup Medical folgte mit 1.80% und ATOSS Software mit 1.38%. Die Flopwerte waren Nordex mit einem Rückgang von -2.55%, gefolgt von Kontron mit -3.88% und Morphosys mit -11.39%.Im Dow Jones konnten sich die Travelers Companies mit einem Anstieg von 4.22% an die Spitze setzen, gefolgt von IBM mit 1.84% und Intel mit 1.47%. Die Flopwerte waren Unitedhealth Group mit einem Rückgang von -0.55%, Walmart mit -0.56% und Walgreens Boots Alliance mit -1.33%.Die Topwerte im S&P 500 waren ebenfalls die Travelers Companies mit einem Anstieg von 4.22%, gefolgt von State Street mit 4.01% und PayPal mit 3.85%. Die Flopwerte waren Cummins Inc. mit einem Rückgang von -2.65%, PPG Industries mit -2.76% und Delta Air Lines mit -3.15%.