Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Top- und Flopwerte im MDAX

Top- und Flopwerte im SDAX

Top- und Flopwerte im TecDAX

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Top- und Flopwerte im S&P 500

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt eine allgemeine Abwärtsbewegung. Alle Indizes, die wir betrachten, haben negative Veränderungen verzeichnet. Der DAX hat einen leichten Rückgang von -0,29% verzeichnet und steht aktuell bei 17.918,29 Punkten. Dies ist eine geringfügige Abnahme im Vergleich zu den anderen Indizes. Der MDAX hat ebenfalls einen leichten Rückgang von -0,30% verzeichnet und steht aktuell bei 26.263,46 Punkten. Dies ist fast ähnlich wie die Veränderung im DAX. Der SDAX hat den größten Rückgang unter den deutschen Indizes mit -0,64% und steht aktuell bei 13.917,36 Punkten. Der TecDAX hat einen Rückgang von -0,57% verzeichnet und steht aktuell bei 3.421,36 Punkten. Dies ist etwas höher als der Rückgang im DAX und MDAX, aber niedriger als der Rückgang im SDAX. Unter den US-Indizes hat der Dow Jones einen Rückgang von -0,48% verzeichnet und steht aktuell bei 38.888,39 Punkten. Dies ist höher als der Rückgang in den deutschen Indizes außer dem SDAX. Der S&P 500 hat einen Rückgang von -0,49% verzeichnet und steht aktuell bei 5.144,64 Punkten.Dies ist fast ähnlich wie die Veränderung im Dow Jones. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Indizes negative Veränderungen verzeichnet haben, wobei der SDAX den größten Rückgang und der DAX den geringsten Rückgang verzeichnet hat. Die US-Indizes haben im Vergleich zu den meisten deutschen Indizes etwas stärkere Rückgänge verzeichnet.Die Topwerte im DAX waren Rheinmetall mit einem Anstieg von 4.72%, gefolgt von Siemens Energy mit 3.41% und adidas mit 3.27%. Auf der anderen Seite verzeichneten Infineon Technologies, RWE und Zalando Verluste von -2.88%, -2.90% bzw. -2.90%.Im MDAX konnten ENCAVIS mit einem Anstieg von 25.28%, Redcare Pharmacy mit 9.52% und Hochtief mit 2.10% die besten Ergebnisse erzielen. Die Flopwerte waren TeamViewer mit -5.26%, Lanxess mit -6.47% und RTL Group mit -6.90%.SYNLAB führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 5.04%, gefolgt von AUTO1 Group mit 4.42% und PNE mit 2.92%. Die Flopwerte waren Varta mit -3.19%, PVA TePla mit -3.49% und Verbio mit -3.88%.Die Topwerte im TecDAX waren PNE mit einem Anstieg von 2.92%, gefolgt von 1&1 mit 1.56% und Energiekontor mit 1.51%. Die Flopwerte waren Infineon Technologies mit -2.88%, Verbio mit -3.88% und TeamViewer mit -5.26%.Im Dow Jones konnten Microsoft mit einem Anstieg von 2.37%, Apple mit 0.92% und Chevron Corporation mit 0.79% die besten Ergebnisse erzielen. Die Flopwerte waren Merck & Co mit -1.20%, Walt Disney mit -1.43% und Verizon Communications mit -1.44%.Trane Technologies führte die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 2.96%, gefolgt von NRG Energy mit 2.64% und Microsoft mit 2.37%. Die Flopwerte waren First Solar mit -4.28%, Dollar General Corporation mit -4.92% und Lennar Registered (A) mit -5.17%.