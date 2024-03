Entwicklung der Indizes

Topwerte im DAX

Flopwerte im DAX

Topwerte im MDAX

Flopwerte im MDAX

Topwerte im SDAX

Flopwerte im SDAX

Topwerte im TecDAX

Flopwerte im TecDAX

Topwerte im Dow Jones

Flopwerte im Dow Jones

Topwerte im S&P 500

Flopwerte im S&P 500

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt eine positive Tendenz für alle genannten Indizes. Der MDAX hat mit +1,05% die stärkste positive Entwicklung, gefolgt vom SDAX mit +0,85%. Der DAX hat eine positive Entwicklung von +0,57% und der TecDAX von +0,35%. Die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 haben ebenfalls eine positive Entwicklung, allerdings etwas geringer als die deutschen Indizes. Der Dow Jones liegt bei +0,43% und der S&P 500 bei +0,14%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Indizes im Plus sind, wobei der MDAX die stärkste Entwicklung zeigt und der S&P 500 die schwächste. Die deutschen Indizes haben insgesamt eine stärkere positive Entwicklung als die amerikanischen Indizes.Bayer führt die Topwerte im DAX an mit einem Anstieg von 4.11%, gefolgt von Zalando mit 3.98% und Deutsche Bank mit 2.43%.Die Flopwerte im DAX werden von Daimler Truck Holding angeführt, das einen Rückgang von -0.89% verzeichnete.Rheinmetall folgt mit -1.04% und Sartorius mit -1.89%.Aroundtown und CTS Eventim teilen sich den ersten Platz in den Topwerten des MDAX mit einem Anstieg von 5.55%, gefolgt von Redcare Pharmacy mit 4.91%.Jungheinrich führt die Flopwerte im MDAX an mit einem Rückgang von -2.21%, gefolgt von Jenoptik mit -3.45% und AIXTRON mit -6.41%. SGL Carbon führt die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 6.53%, gefolgt von Deutsche Pfandbriefbank mit 6.15% und Grand City Properties mit 5.43%.Die Flopwerte im SDAX werden von mutares angeführt, das einen Rückgang von -1.94% verzeichnete. Wuestenrot & Wuerttembergische folgt mit -3.45% und SUESS MicroTec mit -4.03%. Evotec führt die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 4.09%, gefolgt von CompuGroup Medical mit 3.36% und United Internet mit 2.91%.Jenoptik führt die Flopwerte im TecDAX an mit einem Rückgang von -3.45%, gefolgt von SUESS MicroTec mit -4.03% und AIXTRON mit -6.41%. Merck & Co führt die Topwerte im Dow Jones an mit einem Anstieg von 3.96%, gefolgt von Intel mit 2.50% und Boeing mit 1.61%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Cisco Systems angeführt, das einen Rückgang von -0.29% verzeichnete. Visa (A) folgt mit -0.86% und Salesforce mit -2.05%.Cintas führt die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 9.12%, gefolgt von Enphase Energy mit 8.50% und Albemarle mit 7.87%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von McCormick angeführt, das einen Rückgang von -1.97% verzeichnete. Salesforce folgt mit -2.05% und NVIDIA mit -2.46%.