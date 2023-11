Goldaktien leichter

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.988 auf 1.981 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.979 $/oz um 5 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Israels Ministerin für Geheimdienste, Gila Gamliel fordert die Bewohner des Gazastreifens auf, „sich ein neues Leben in neuen Gastländern aufzubauen“. Andere Länder sollen sich das Geld für den Wiederaufbau des Gazastreifens sparen und dieses Geld für die Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens in neue Gastländer investieren (Quelle: N-tv.de).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 58.282 Euro/kg, Vortag 58.579 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 23,62 $/oz, Vortag 23,76 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 902 $/oz, Vortag 894 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.037 $/oz, Vortag 1.021 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 81,18 $/barrel, Vortag 77,52 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,8 % auf 394,72 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 0,1 % auf 354,10 $. Bei den Standardwerten fallen Kinross 2,5 % und B2 Gold 2,1 %. Bei den kleineren Werten geben Argonaut 6,0 % und GoldMining 5,1 % nach. Northern Dynasty zieht 10,2 % an. Bei den Silberwerten gibt Guanajuato 3,3 % nach. Minaurum können 33,3 %, Santacruz 10,5 % und Excellon 5,3 % zulegen.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. DRD verliert 5,2 %.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen leichter. Bei den Produzenten fallen West African 3,6 % und Ramelius 2,9 %. Genesis befestigt sich 1,9 %. Bei den Explorationswerten gibt Tanami 7,9 % nach. Legend verbessert sich 4,8 %. Die Metallwerte entwickeln sich seitwärts.