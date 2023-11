Gold bei 1.999 $/oz

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.988 auf 1.998 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.999 $/oz um 8 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien präsentieren sich weltweit freundlicher. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bundesregierung plant die Schließung des 200 Mrd Euro schweren und verfassungswidrigen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der zur Abfederung des Energiepreisschocks dienen sollte.Kommentar: Nachdem sich die Gas- und Strompreise seit Ende 2021 trotz des Ukraine-Krieges, der Gaskäufe durch Wirtschaftsminister Robert Habeck und der Sprengung der Nord Stream 2 Pipeline etwa gedrittelt haben, ist die Rechtfertigung des Fonds zur Abfederung des Energiepreisschocks entlarvend für die wirtschaftliche Kompetenz der Bundesregierung.Weltmarktpreise für Gas und Strom: https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas, https://tradingeconomics.com/germany/electricity-priceDie EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 58.970 Euro/kg, Vortag 58.408 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verbessert sich (aktueller Preis 23,80 $/oz, Vortag 23,68 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 934 $/oz, Vortag 920 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.053 $/oz, Vortag 1.050 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 82,18 $/barrel, Vortag 81,68 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 2,6 % auf 406,41 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 2,1 % auf 361,67 $. Bei den Standardwerten steigt Alamos 4,5 %. Franco-Nevada gibt 1,0 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen i-80 Gold 8,2 %, Centerra 5,4 % und Karora 5,0 % an. Bei den Silberwerten steigen Excellon 14,3 %, Abra 8,6 % und Minaurum 8,3 %.