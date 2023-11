Goldaktien weltweit freundlich

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP einigt sich am 27. November 2023 darauf, die Erlaubnis für den Besitz von Cannabis von 25 auf 50 Gramm zu verdoppeln und die Schutzzonen um Schulen und Jugendeinrichtungen, in denen der Konsum verboten ist, von 200 auf 100 Meter zu halbieren (Quelle: FAZ).Kommentar: Trotz der aktuellen Probleme mit verfassungswidrigen Haushalten und einbrechenden Umfragewerten erfüllt die Bundesregierung ihren Job.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 59.174 Euro/kg, Vortag 59.011 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 24,63 $/oz, Vortag 24,64 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 922 $/oz, Vortag 934 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.050 $/oz, Vortag 1.062 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis gibt leicht nach (aktueller Preis 80,23 $/barrel, Vortag 81,46 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 0,1 % auf 407,54 $ (Vortag). Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 2,2 % auf 364,13 $ (Vortag). Bei den Standardaktien steigen Alamos 2,7 %, Endeavour 2,5 % und B2 Gold 2,4 %. Franco-Nevada gibt 0,6 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Chesapeake 11,7 %, Northern Dynasty 9,3 % und First Mining 8,0 % an. Vista verlieren 5,4 % und Aura 4,4 %. Bei den Silberwerten steigen Santacruz 16,3 %, New Pacific 9,8 % und Silvercorp 7,6 %.