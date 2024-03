Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX ist der einzige Index, der im Minus steht, mit einem leichten Rückgang von -0,01% auf 17.733,82 Punkte. Dies steht im Gegensatz zu den anderen Indizes, die alle im Plus sind. Der MDAX hat den größten Anstieg verzeichnet, mit einem Plus von 0,78% auf 26.117,40 Punkte. Dicht gefolgt vom TecDAX, der um 0,84% auf 3.427,30 Punkte gestiegen ist. Der SDAX hat ebenfalls einen Anstieg verzeichnet, wenn auch etwas geringer, mit einem Plus von 0,46% auf 13.846,82 Punkte. Die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 haben ebenfalls zugelegt, wenn auch in geringerem Maße. Der Dow Jones stieg um 0,16% auf 39.009,29 Punkte und der S&P 500 um 0,54% auf 5.116,42 Punkte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Indizes heute positive Entwicklungen verzeichnet haben, mit Ausnahme des DAX, der einen minimalen Rückgang verzeichnet hat. Der MDAX und der TecDAX waren die stärksten Performer des Tages.Daimler Truck Holding führt die Topwerte im DAX an mit einem Anstieg von 18.00%, gefolgt von Vonovia mit 3.57% und Infineon Technologies mit 2.60%.Die Flopwerte im DAX werden von Volkswagen (VW) Vz angeführt, die einen Rückgang von 4.80% verzeichneten, gefolgt von MTU Aero Engines mit -1.26% und Münchener Rück mit -0.95%.Jungheinrich führt die Topwerte im MDAX an mit einem Anstieg von 8.59%, gefolgt von Nordex mit 6.98% und SMA Solar Technology mit 6.81%.Die Flopwerte im MDAX werden von Redcare Pharmacy angeführt, die einen Rückgang von 6.79% verzeichneten, gefolgt von PUMA mit -1.77% und Fraport mit -1.44%.TRATON führt die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 5.88%, gefolgt von ProSiebenSat.1 Media mit 5.41% und SUESS MicroTec mit 4.95%.Die Flopwerte im SDAX werden von mutares angeführt, die einen Rückgang von 4.71% verzeichneten, gefolgt von Fielmann mit -3.56% und Schaeffler mit -2.83%.Nordex führt die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 6.98%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 6.81% und AIXTRON mit 6.00%.Die Flopwerte im TecDAX werden von CANCOM SE angeführt, die einen Rückgang von 1.47% verzeichneten, gefolgt von ADTRAN Holdings mit -1.32% und CompuGroup Medical mit -1.23%.Salesforce führt die Topwerte im Dow Jones an mit einem Anstieg von 3.02%, gefolgt von Amgen mit 2.59% und Intel mit 1.84%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Hormel Foods angeführt, die einen Rückgang von 5.27% verzeichneten, gefolgt von Wynn Resorts mit -4.11% und Zoetis Registered (A) mit -3.67%.NetApp führt die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 23.42%, gefolgt von Cooper Companies mit 8.24% und Western Digital mit 5.87%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Hormel Foods angeführt, die einen Rückgang von 5.27% verzeichneten, gefolgt von Wynn Resorts mit -4.11% und Zoetis Registered (A) mit -3.67%.