Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine negative Tendenz. Alle Indizes haben Verluste verzeichnet, wobei der S&P 500 mit -0,89% den größten Rückgang verzeichnet hat. Dicht gefolgt vom Dow Jones mit -0,73%. Die deutschen Indizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX haben ebenfalls Verluste erlitten, jedoch in geringerem Ausmaß. Der DAX verzeichnete einen Rückgang von -0,09%, der MDAX von -0,05%, der SDAX von -0,51% und der TecDAX von -0,53%. Im Vergleich dazu sind die Verluste der deutschen Indizes geringer als die der amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500. Unter den deutschen Indizes hat der SDAX den größten Verlust erlitten, während der MDAX den geringsten Rückgang verzeichnet hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Indizes heute Verluste erlitten haben, wobei die amerikanischen Indizes stärker betroffen waren als die deutschen. Innerhalb der deutschen Indizes war der SDAX am stärksten betroffen, während der MDAX am wenigsten verloren hat.Die Topwerte im DAX waren Fresenius mit einem Anstieg von 3.48%, gefolgt von RWE mit 2.84% und E.ON mit 1.79%.Die Flopwerte im DAX waren DHL Group mit einem Rückgang von -1.62%, gefolgt von Siemens Energy mit -1.78% und Bayer mit -7.46%.Die Topwerte im MDAX waren Fresenius Medical Care mit einem Anstieg von 11.17%, gefolgt von Stroeer mit 4.48% und ENCAVIS mit 2.95%.Die Flopwerte im MDAX waren SMA Solar Technology mit einem Rückgang von -3.67%, gefolgt von HelloFresh mit -3.87% und Rational mit -3.96%.Die Topwerte im SDAX waren TRATON mit einem Anstieg von 7.51%, gefolgt von ATOSS Software mit 1.58% und ADTRAN Holdings mit 1.49%.Die Flopwerte im SDAX waren Kontron mit einem Rückgang von -4.26%, gefolgt von INDUS Holding mit -4.46% und Eckert & Ziegler mit -9.78%.Die Topwerte im TecDAX waren ATOSS Software mit einem Anstieg von 1.58%, gefolgt von ADTRAN Holdings mit 1.49% und Energiekontor mit 1.37%.Die Flopwerte im TecDAX waren SILTRONIC AG mit einem Rückgang von -3.48%, gefolgt von SMA Solar Technology mit -3.67% und Kontron mit -4.26%.Die Topwerte im Dow Jones waren 3M mit einem Anstieg von 1.62%, gefolgt von Walmart mit 1.34% und Chevron Corporation mit 0.89%.Die Flopwerte im Dow Jones waren Apple mit einem Rückgang von -2.78%, gefolgt von Salesforce mit -3.70% und Intel mit -4.25%.Die Topwerte im S&P 500 waren Target mit einem Anstieg von 11.46%, gefolgt von DaVita mit 8.20% und Comerica mit 4.03%.Die Flopwerte im S&P 500 waren Synopsys mit einem Rückgang von -4.26%, gefolgt von Uber Technologies mit -4.37% und Fortinet mit -4.48%.