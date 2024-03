Entwicklung der Indizes

Topwerte am deutschen Aktienmarkt

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine eher negative Tendenz. Der DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und S&P 500 sind alle im Minus, während nur der Dow Jones ein leichtes Plus verzeichnet. Der DAX hat einen leichten Rückgang von 0,10% auf 18.503,39 Punkte verzeichnet. Der MDAX ist mit einem Minus von 0,34% auf 27.075,42 Punkte stärker gefallen. Der SDAX hat den größten Verlust unter den deutschen Indizes erlitten, er ist um 0,79% auf 14.293,10 Punkte gefallen. Der TecDAX hat einen Rückgang von 0,19% auf 3.458,02 Punkte verzeichnet. Im Vergleich dazu hat der Dow Jones als einziger Index zugelegt, wenn auch nur um 0,01% auf 39.761,41 Punkte. Der S&P 500 hat einen minimalen Rückgang von 0,02% auf 5.248,22 Punkte verzeichnet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die heutige Entwicklung der Indizes eher negativ war, mit Ausnahme des Dow Jones, der ein minimales Plus verzeichnet hat. Der SDAX hat den größten Verlust erlitten, während die Verluste bei den anderen Indizes moderater waren.

Im DAX konnten sich Merck mit einem Zuwachs von 2.31%, Siemens Energy mit 2.28% und Rheinmetall mit 1.92% an die Spitze setzen. Im MDAX überzeugten AIXTRON mit 2.22%, PUMA mit 1.82% und Redcare Pharmacy mit 1.54%. Im SDAX zeigten mutares mit 4.97%, CANCOM SE mit 4.15% und Verbio mit 3.37% starke Performance. Im TecDAX führten CANCOM SE mit 4.15%, AIXTRON mit 2.22% und Sartorius mit 1.90% die Liste an.

Flopwerte am deutschen Aktienmarkt

Die Flopwerte im DAX waren Brenntag mit -1.01%, Porsche AG mit -1.05% und DHL Group mit -1.44%. Im MDAX enttäuschten Carl Zeiss Meditec mit -2.72%, Wacker Chemie mit -3.75% und SMA Solar Technology mit -5.30%. Im SDAX verzeichneten SUESS MicroTec mit -4.71%, Kontron mit -6.77% und Energiekontor mit -9.28% die größten Verluste. Im TecDAX gehörten SMA Solar Technology mit -5.30%, Kontron mit -6.77% und Energiekontor mit -9.28% zu den Flopwerten.

Entwicklungen an der Wall Street

Im Dow Jones konnten Walt Disney mit 1.48%, Intel mit 1.35% und Verizon Communications mit 0.96% positive Zuwächse verzeichnen. Die Flopwerte waren Nike (B) mit -0.55%, The Home Depot mit -0.59% und Apple mit -1.25%. Im S&P 500 zeigten Estee Lauder Companies Registered (A) mit 6.21%, Boston Properties mit 3.34% und Capital One Financial mit 2.84% starke Performance. Die Flopwerte waren Charter Communications Registered (A) mit -2.02%, Pool mit -2.05% und General Electric mit -2.47%.