Indizes im Fokus: DAX leicht im Plus, MDAX schwächelt, SDAX glänzt

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes weltweit eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von +0,04% und steht aktuell bei 20.252,88 Punkten. Im Gegensatz dazu muss der MDAX einen Rückgang hinnehmen und notiert mit einem Minus von -0,30% bei 25.849,28 Punkten. Der SDAX hingegen kann ein Plus von +0,19% verbuchen und erreicht 13.842,02 Punkte. Der TecDAX zeigt sich ebenfalls positiv und steigt um +0,35% auf 3.504,57 Punkte. Auf internationaler Ebene setzt der Dow Jones seine positive Entwicklung fort und klettert um +0,38% auf 43.602,37 Punkte. Auch der S&P 500 kann zulegen und verzeichnet ein Plus von +0,26%, womit er bei 6.065,93 Punkten steht. Insgesamt zeigen die Indizes eine überwiegend positive Tendenz, wobei der MDAX als einziger der betrachteten Indizes einen Rückgang verzeichnet. Die Entwicklungen spiegeln die unterschiedlichen Marktbedingungen und Investorenstimmungen wider, die sowohl in Deutschland als auch in den USA vorherrschen.Infineon Technologies führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 2.14% an, gefolgt von Commerzbank mit 1.63% und Daimler Truck Holding, das um 1.53% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Henkel VZ einen Rückgang von 1.28%, während Hannover Rueck um 1.51% fiel.Symrise musste einen Verlust von 1.77% hinnehmen.Im MDAX sticht Nordex mit einem Anstieg von 2.80% hervor, gefolgt von AIXTRON mit 2.77% und Hugo Boss, das um 2.22% zulegte.Deutsche Lufthansa verzeichnete einen Rückgang von 2.77%, während TeamViewer um 2.88% fiel. Redcare Pharmacy war mit einem Verlust von 3.25% der größte Verlierer.Im SDAX dominiert Kontron mit einem beeindruckenden Anstieg von 8.70%, gefolgt von thyssenkrupp nucera mit 5.38% und ADTRAN Holdings, das um 3.87% zulegte.NORMA Group fiel um 3.32%, während Evotec einen Rückgang von 4.11% verzeichnete. CECONOMY war mit einem dramatischen Verlust von 12.53% der größte Flop.Im TecDAX zeigt Kontron erneut seine Stärke mit 8.70%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 3.79% und Energiekontor, das um 3.56% zulegte.Nagarro fiel um 2.34%, während TeamViewer einen Rückgang von 2.88% verzeichnete. Evotec musste ebenfalls einen Verlust von 4.11% hinnehmen.Im Dow Jones führt NVIDIA mit einem Anstieg von 2.78%, gefolgt von Unitedhealth Group mit 2.68% und Boeing, das um 2.50% zulegte.Chevron Corporation fiel um 0.72%, während JPMorgan Chase um 0.74% sank. Honeywell International verzeichnete einen Rückgang von 0.87%.Im S&P 500 sticht Jabil mit einem Anstieg von 9.51% hervor, gefolgt von The Cigna Group mit 5.46% und CVS Health, das um 4.18% zulegte.Textron fiel um 2.51%, während Campbell Soup um 2.62% sank. J.M. Smucker verzeichnete einen Rückgang von 2.98%.