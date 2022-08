FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag seine deutlichen Gewinne vom Vortag gehalten. Nach der am Mittwoch veröffentlichten rückläufigen Inflation in den USA von 8,5 Prozent, "bestätigten die US-Erzeugerpreise heute nun die nachlassende Dynamik der Preissteigerungen", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. An den Märkten wird dies als Chance gesehen, dass die US-Notenbank (Fed) ihre Zinsanhebungen etwas weniger aggressiv gestalten könnte. "Ob wir uns aber tatsächlich auf dem sehr langen Weg zurück zum Inflationsziel der Fed von zwei Prozent befinden, bleibt zunächst Spekulation", warnt Oldenburger.

Der Dax zeigte sich mit minus 0,05 Prozent auf 13 694,51 Punkte stabil und bleibt damit auf dem Weg zurück in Richtung 14 000 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,28 Prozent auf 27 896,16 Zähler. Europaweit zeigten sich die Börsen ebenfalls nur geringfügig verändert: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,21 Prozent auf 3757,05 Punkte. In Paris wurden ebenfalls moderate Gewinne verbucht, während die Börse in London leicht nachgab. In den USA legten die wichtigsten Indizes zum Handelsschluss in Europa zu.