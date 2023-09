Der Börsen-Tag: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 im Plus - Diese Unternehmen führen die Gewinnerliste an

Börsenentwicklung: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 im Plus

DAX: Vonovia, Covestro und Rheinmetall führen die Gewinnerliste an

MDAX: TAG Immobilien, LEG Immobilien und Vitesco Technologies Group führen die Gewinnerliste an

SDAX: STO, Nagarro und Varta führen die Gewinnerliste an

TecDAX: Nagarro, HENSOLDT und Nordex führen die Gewinnerliste an

Dow Jones: Walt Disney, Verizon Communications und 3M führen die Gewinnerliste an

S&P 500: Tesla, Resmed und STERIS führen die Gewinnerliste an

Die heutige Börsenentwicklung zeigt eine positive Tendenz für die wichtigsten Indizes weltweit. Sowohl der deutsche Leitindex DAX als auch der MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 verzeichnen Gewinne.Der DAX steht aktuell bei 15.805,85 Punkten und verzeichnet einen Anstieg um 0,48%. Die Topwerte des Tages sind Vonovia mit einem Plus von 4,21%, gefolgt von Covestro mit 3,88% und Rheinmetall mit 2,94%. Auf der anderen Seite verzeichnen SAP einen Rückgang um 1,96%, gefolgt von Sartorius mit -3,21% und MTU Aero Engines mit -12,10%.Der MDAX steht aktuell bei 27.225,89 Punkten und verzeichnet einen Anstieg um 0,70%. Die Topwerte des Tages sind TAG Immobilien mit einem Plus von 3,97%, gefolgt von LEG Immobilien mit 3,17% und Vitesco Technologies Group mit 2,95%.Auf der anderen Seite verzeichnen Rational einen Rückgang um 1,36%, gefolgt von CTS Eventim mit -2,25% und Jungheinrich mit -2,43%.Der SDAX steht aktuell bei 13.136,47 Punkten und verzeichnet einen Anstieg um 0,61%. Die Topwerte des Tages sind STO mit einem Plus von 5,56%, gefolgt von Nagarro mit 3,56% und Varta mit 3,49%. Auf der anderen Seite verzeichnen PVA TePla einen Rückgang um 1,87%, gefolgt von Basler mit -1,88% und Eckert & Ziegler mit -2,85%.Der TecDAX steht aktuell bei 3.097,85 Punkten und verzeichnet einen Anstieg um 0,20%. Die Topwerte des Tages sind Nagarro mit einem Plus von 3,56%, gefolgt von HENSOLDT mit 2,74% und Nordex mit 2,68%. Auf der anderen Seite verzeichnen SAP einen Rückgang um 1,96%, gefolgt von Eckert & Ziegler mit -2,85% und Sartorius mit -3,21%.Der Dow Jones steht aktuell bei 34.578,01 Punkten und verzeichnet einen Anstieg um 0,02%. Die Topwerte des Tages sind Walt Disney mit einem Plus von 1,56%, gefolgt von Verizon Communications mit 1,26% und 3M mit 1,17%. Auf der anderen Seite verzeichnen Boeing einen Rückgang um 1,08%, gefolgt von Chevron Corporation mit -1,38% und Walgreens Boots Alliance mit -1,45%.Der S&P 500 steht aktuell bei 4.470,81 Punkten und verzeichnet einen Anstieg um 0,26%. Die Topwerte des Tages sind Tesla mit einem Plus von 8,56%, gefolgt von Resmed mit 4,10% und STERIS mit 3,71%. Auf der anderen Seite verzeichnen Caesars Entertainment einen Rückgang um 4,08%, gefolgt von Devon Energy mit -4,23% und Monolithic Power Systems mit -4,25%. Die heutige Börsenentwicklung zeigt eine positive Tendenz für die genannten Indizes, wobei verschiedene Unternehmen aus den Immobilien-, Technologie- und Industriebranchen zu den Gewinnern gehören. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Märkte in den kommenden Tagen entwickeln werden.