Börsen-Update: Große Gewinne bei Commerzbank und Zalando trotz vereinzelter Verluste

Positives Bild an den Börsen

Die Gewinner des Tages

Die Verlierer des Tages

Ausblick

Die heutige Börsenentwicklung zeichnet ein überwiegend positives Bild. Die Indizes DAX, MDAX, SDAX, Dow Jones und S&P 500 konnten allesamt Zuwächse verzeichnen. Lediglich der TecDAX schloss mit einem leichten Minus von -0,07%.Besonders erfreulich entwickelten sich heute die Aktien der Commerzbank, die mit einem Plus von 4,82% den Tag abschlossen. Auch Zalando konnte mit einem Zuwachs von 4,04% überzeugen. Im MDAX stachen die Kion Group und ThyssenKrupp mit Zuwächsen von 3,08% bzw. 2,85% hervor. Im SDAX war Aroundtown mit einem Plus von 5,66% der klare Gewinner des Tages. Im TecDAX konnte verbio Vereinigte BioEnergie trotz des insgesamt negativen Indexverlaufs ein Plus von 4,12% verbuchen. An der Wall Street waren Microsoft und Pfizer mit Zuwächsen von 2,20% bzw. 5,26% die Top-Performer.Auf der Verliererseite standen heute vor allem Covestro und Airbus, die im DAX mit Verlusten von -2,68% bzw. -3,02% abschlossen. Im MDAX musste AIXTRON mit einem Minus von -3,09% den größten Verlust hinnehmen. Im SDAX war New Work mit einem Minus von -6,19% der klare Verlierer des Tages. Im TecDAX musste Sartorius mit einem Minus von -3,23% den größten Verlust hinnehmen. An der Wall Street zählten JPMorgan Chase und Citigroup mit Verlusten von -0,44% bzw. -1,57% zu den Verlierern des Tages.Die heutige Börsenentwicklung zeigt, dass trotz einiger Verluste die Mehrheit der Indizes im Plus schließen konnte. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser positive Trend in den kommenden Tagen fortsetzen wird.