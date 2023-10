Verlustreicher Börsentag: DAX und MDAX rutschen ab, Siemens Energy stürzt dramatisch ein

Börsentag im Zeichen der Verluste: DAX und MDAX rutschen ab

SDAX und TecDAX halten sich wacker

US-Börsen ebenso im Minus

Fazit: Unsicherheit prägt das Börsengeschehen

Die deutsche Börse zeigt sich am heutigen Handelstag von ihrer unsicheren Seite. Der DAX verzeichnet einen Rückgang um 0,98% und steht nun bei 14.670,77 Punkten. Trotz der negativen Gesamtentwicklung konnten einige Unternehmen zulegen. Allen voran Vonovia mit einem Plus von 2,86%, gefolgt von Infineon Technologies und Rheinmetall mit Zuwächsen von 2,12% bzw. 1,61%. Auf der anderen Seite stehen jedoch deutliche Verlierer. Siemens büßte 4,54% ein, die Mercedes-Benz Group verlor sogar 5,77%. Besonders hart traf es Siemens Energy mit einem dramatischen Einbruch von 35,49%. Der MDAX präsentiert sich ähnlich schwach und verzeichnet einen Verlust von 1,20%, was einem Stand von 23.745,58 Punkten entspricht. Hier konnte Nordex mit einem Plus von 4,92% glänzen, dicht gefolgt von Befesa und Wacker Chemie mit Steigerungen von 4,74% bzw. 3,27%. Dem gegenüber stehen jedoch Gerresheimer mit einem Minus von 8,44%, HelloFresh mit einem Rückgang von 10,27% und die Kion Group, die mit 11,30% Verlust den negativen Höhepunkt markiert.Im Vergleich zu DAX und MDAX zeigt sich der SDAX stabiler und verbucht sogar ein leichtes Plus von 0,45%, was einem Stand von 12.100,64 Punkten entspricht.TRATON führte die Gewinnerliste mit einem Zuwachs von 6,25% an, gefolgt von Morphosys und SILTRONIC AG mit 4,40% bzw. 4,36%. Allerdings gab es auch hier Verlierer: Wuestenrot & Wuerttembergische mit -5,10%, IONOS Group mit -6,75% und SUESS MicroTec, die mit -17,68% den größten Verlust hinnehmen mussten. Der TecDAX hingegen verzeichnet nur einen minimalen Rückgang von 0,07% und steht aktuell bei 2.826,12 Punkten. Die Top-Performer sind auch hier Nordex, Morphosys und SILTRONIC AG. Die Verluste halten sich mit Carl Zeiss Meditec, ADTRAN Holdings und Siemens Healthineers im Rahmen.Auch die US-amerikanischen Indizes konnten sich dem negativen Trend nicht entziehen. Der Dow Jones liegt bei 32.790,34 Punkten, ein Minus von 0,88%. IBM, Merck & Co sowie Verizon Communications stehen hier an der Spitze der Gewinner. Nike (B), Apple und Microsoft bilden das Schlusslicht mit Verlusten zwischen 2,94% und 3,55%. Der S&P 500 zeigt sich mit einem Rückgang von 1,36% und einem Stand von 4.134,69 Punkten noch etwas schwächer. Willis Towers Watson, American Tower und Masco führen die Liste der Gewinner an, während Arista Networks, Hasbro und West Pharmaceutical Services mit Verlusten zwischen 8,03% und 10,06% die größten Verlierer sind.Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der heutige Börsentag von Unsicherheit und Verlusten geprägt war. Während einige Unternehmen beachtliche Gewinne verzeichnen konnten, standen diesen zahlreiche Verlierer gegenüber. Besonders hart traf es Siemens Energy im DAX und SUESS MicroTec im SDAX. Die US-Börsen spiegeln dieses Bild wider und schließen ebenfalls im Minus ab. Investoren und Analysten werden die Entwicklungen genau im Blick behalten und gespannt auf die kommenden Tage blicken.