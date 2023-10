Börsen-Update: Leichte Gewinne in Deutschland, gemischte Signale aus den USA

Börsenbericht: Gemischtes Bild an den Märkten

DAX: Leicht im Plus

MDAX und SDAX: Kleine Gewinne

TecDAX: Leichter Rückgang

Dow Jones und S&P 500: Gemischte Signale aus den USA

Gewinner und Verlierer des Tages

Die Finanzmärkte zeigen heute ein gemischtes Bild, mit leichten Gewinnen in den meisten deutschen Indizes, während die US-Märkte uneinheitlich tendieren. In Deutschland konnten der DAX, MDAX und SDAX geringfügige Zugewinne verzeichnen, während der TecDAX leicht im Minus schloss. In den USA musste der Dow Jones Verluste hinnehmen, während der S&P 500 leicht zulegen konnte.Der Deutsche Aktienindex (DAX) schloss heute bei 14.678,87 Punkten, ein Plus von 0,02%. Die Top-Performer im DAX waren heute Siemens Energy mit einem beeindruckenden Plus von 9,00%, gefolgt von Sartorius mit 3,83% und Continental mit 1,79%. Auf der Verliererseite standen MTU Aero Engines mit einem Minus von 2,75%, die Mercedes-Benz Group mit 2,82% und Covestro mit 3,41%.Im MDAX konnte ein Plus von 0,04% verzeichnet werden, mit einem Schlussstand von 23.779,96 Punkten. Die Gewinner des Tages waren Fuchs Petrolub Pref mit einem Plus von 6,68%, Befesa mit 4,00% und Delivery Hero mit 2,89%.Die größten Verluste erlitten HENSOLDT mit -3,34%, Nordex mit -4,35% und Evotec mit -4,89%. Der SDAX schloss mit einem Plus von 0,25% bei 12.123,65 Punkten. Die Spitzenreiter waren SUESS MicroTec mit 6,39%, HYPOPORT mit 5,00% und die Deutsche Beteiligungs AG mit 4,51%. Die Verlierer des Tages waren JOST Werke mit -3,18%, ATOSS Software mit -4,08% und Secunet Security Networks mit einem drastischen Verlust von -28,56%.Der TecDAX verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,14%, schloss bei 2.825,21 Punkten. Zu den Gewinnern gehörten CANCOM SE mit einem Plus von 4,31%, Sartorius mit 3,83% und Morphosys mit 3,27%. Auf der Verliererseite standen ATOSS Software mit -4,08%, Nordex mit -4,35% und Evotec mit -4,89%.In den USA zeigte der Dow Jones einen Rückgang von 0,52% und schloss bei 32.632,22 Punkten. Die besten Performer waren Intel mit einem Anstieg von 8,69%, Microsoft mit 2,08% und Honeywell International mit 1,17%. Die größten Verluste verzeichneten Merck & Co mit -2,31%, JPMorgan Chase mit -2,49% und Chevron Corporation mit -5,51%. Der S&P 500 konnte hingegen einen Gewinn von 0,16% auf 4.141,90 Punkte verbuchen. Die Spitzenreiter waren Dexcom mit einem beeindruckenden Plus von 12,38%, Capital One Financial mit 10,66% und wiederum Intel mit 8,69%. Die Verlierer des Tages waren Charter Communications Registered (A) mit -5,97%, SolarEdge mit -6,91% und Bio-Rad Laboratories (A) mit -7,54%.Die heutigen Börsenbewegungen zeigen deutlich, dass es sowohl Gewinner als auch Verlierer gibt. Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei Siemens Energy, Intel und Dexcom, die alle deutliche Gewinne verzeichnen konnten. Auf der anderen Seite stehen Unternehmen wie Secunet Security Networks, Bio-Rad Laboratories (A) und Chevron Corporation, die heute herbe Verluste hinnehmen mussten. Insgesamt präsentiert sich der Markt jedoch relativ stabil, mit leichten Gewinnen in den meisten Indizes.