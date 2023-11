BASF-Anleger freuen sich jedenfalls über die Neuigkeiten: Mit einem Kurs von circa 44,50 Euro liegt die Aktie der Ludwigshafener heute knapp zwei Prozent über dem Wert zum Börsenschluss am Donnerstag. Inwiefern Analysten das bisherige mittlere Kursziel von 48,98 Euro anpassen, hängt von davon ab, wann etwaige Pläne Realität werden.

Eine Übernahme durch Adnoc würde in dessen derzeitige Wachstumsstrategie passen: Adnoc arbeitet aktuell mit dem österreichischen Energiekonzern OMV an einem Joint Venture im Umfang von 30 Milliarden Euro, wie Bloomberg berichtet. Außerdem stehe auch eine Übernahme des deutschen Kunststoffherstellers Covestro im Raum. Die Übernahme von Wintershall Dea könnte Adnoc weitere Märkte eröffnen. Doch die Zahlen des vergangenen Quartals von Wintershall Dea lassen zu wünschen übrig: Nettoergebnis und Free Cashflow liegen jeweils 14 und elf Prozent unter den Werten aus dem Vorjahresquartal.

BASF-Finanzvorstand Elversmann hat bereits vergangenen Monat bekräftigt, dass das Unternehmen seine Anteile verkaufen möchte. Durch Sanktionen der russischen Regierung hat sich das Russland-Geschäft von Wintershall Dea deutlich verschlechtert. Vorher hat das Unternehmen fast die Hälfte seiner Produktion in Russland absetzen können. Im Januar hat das Unternehmen daher verkündet, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen. Die BASF musste vergangenes Jahr mehr als sieben Milliarden Euro in Bezug auf Wintershall Dea abschreiben – der Verkaufswunsch kommt wenig überraschend.

Laut Bloomberg erwägt die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), den Energieproduzenten Wintershall Dea zu übernehmen. Experten zufolge könnte dieser Deal bei Adnoc mit zehn Milliarden Euro zu Buche schlagen – sofern er denn zustande kommt. Denn auch der britische Konkurrent Energy Harbour ist interessiert. Bisher hält die BASF noch knapp drei Viertel der Anteile an Wintershall Dea. Der Rest gehört der Beteiligungsgesellschaft des russischen Oligarchen Michail Fridman, Letterone.

Im vergangenen Jahr haben Abschreibungen bei Wintershall für einen massiven Verlust beim Mutterkonzern BASF gesorgt. Nun klopft ein potenzieller Käufer aus Abu Dhabi an die Tür in Ludwigshafen.

Kaufinteresse aus Abu Dhabi Adnoc plant Übernahme von BASF-Tochter Wintershall Dea: So reagiert die Aktie!

