Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt eine positive Tendenz für die deutschen Indizes und eine leicht negative für die amerikanischen Indizes. Der DAX hat heute um 0,76% zugelegt und steht aktuell bei 16.653,76 Punkten. Dies zeigt eine positive Entwicklung für den deutschen Leitindex. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen in Deutschland repräsentiert, hat ebenfalls zugelegt und steht mit einem Plus von 0,86% bei 26.725,73 Punkten. Der SDAX, der kleinere Unternehmen in Deutschland repräsentiert, hat heute ebenfalls zugelegt, allerdings mit einem geringeren Wachstum von 0,32% und steht aktuell bei 13.249,53 Punkten. Der TecDAX, der die Technologieunternehmen in Deutschland repräsentiert, hat heute das größte Wachstum unter den deutschen Indizes gezeigt und steht mit einem Plus von 0,92% bei 3.229,22 Punkten. Im Gegensatz dazu stehen die amerikanischen Indizes leicht im Minus. Der Dow Jones hat heute um 0,01% nachgegeben und steht aktuell bei 36.133,03 Punkten. Der S&P 500, der die größten Unternehmen in den USA repräsentiert, hat ebenfalls nachgegeben und steht mit einem Minus von 0,08% bei 4.564,62 Punkten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute eine positive Entwicklung gezeigt haben, während die amerikanischen Indizes leicht nachgegeben haben.