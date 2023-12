Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine positive Tendenz. Alle Indizes sind im Plus, was auf eine allgemein positive Stimmung an den Märkten hindeutet. Der DAX hat heute um +0,26% zugelegt und steht aktuell bei 16.752,20 Punkten. Dies ist ein moderater Anstieg im Vergleich zu den anderen Indizes. Der MDAX hat mit +0,52% etwas stärker zugelegt und steht aktuell bei 27.118,39 Punkten. Dies ist mehr als doppelt so viel wie der Anstieg des DAX. Der SDAX hat heute den stärksten Anstieg mit +0,94% verzeichnet und steht aktuell bei 13.928,01 Punkten. Dies ist fast viermal so viel wie der Anstieg des DAX. Der TecDAX hat heute um +0,46% zugelegt und steht aktuell bei 3.338,44 Punkten. Dies ist fast doppelt so viel wie der Anstieg des DAX. Der Dow Jones hat heute um +0,69% zugelegt und steht aktuell bei 37.609,85 Punkten. Dies ist mehr als zweieinhalbmal so viel wie der Anstieg des DAX. Der S&P 500 hat heute um +0,31% zugelegt und steht aktuell bei 4.775,33 Punkten.Dies ist etwas mehr als der Anstieg des DAX. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der SDAX heute die stärkste Entwicklung gezeigt hat, gefolgt vom Dow Jones, MDAX, TecDAX, S&P 500 und DAX. Siemens Energy: 5.44% - Bayer: 2.32% - Vonovia: 1.59%- Fresenius: -0.84% - Münchener Rück: -0.92% - E.ON: -0.98%- Aroundtown: 5.26% - Nordex: 3.98% - Redcare Pharmacy: 3.31%- Stabilus: -0.56% - Carl Zeiss Meditec: -0.85% - Vitesco Technologies Group: -6.21%- thyssenkrupp nucera: 4.20% - Morphosys: 3.75% - SUESS MicroTec: 3.62%- Suedzucker: -0.56% - Kloeckner: -0.58% - Kontron: -0.92%- Nordex: 3.98% - Morphosys: 3.75% - CANCOM SE: 2.40%- Deutsche Telekom: -0.60% - Carl Zeiss Meditec: -0.85% - Kontron: -0.92% Goldman Sachs Group: 0.78% - Walmart: 0.74% - Amgen: 0.68%- Walt Disney: -0.62% - Apple: -0.63% - Nike (B): -0.75%- Tesla: 2.24% - Moderna: 2.00% - Mohawk Industries: 1.98%- Airbnb Registered (A): -1.33% - Las Vegas Sands: -1.47% - Carnival Corporation: -1.59%