Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Top- und Flopwerte im MDAX

Top- und Flopwerte im SDAX

Top- und Flopwerte im TecDAX

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Top- und Flopwerte im S&P 500

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine positive Tendenz, mit Ausnahme des SDAX, der einen leichten Rückgang verzeichnet. Der DAX und der TecDAX haben beide eine Steigerung von 0,45% verzeichnet, was zeigt, dass sie sich parallel entwickeln. Der MDAX hat mit einer Steigerung von 0,64% eine etwas stärkere positive Entwicklung gezeigt. Der SDAX hingegen hat einen leichten Rückgang von 0,20% verzeichnet. Dies ist der einzige Index in dieser Aufstellung, der einen Rückgang verzeichnet hat. Die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 haben ebenfalls eine positive Entwicklung gezeigt. Der Dow Jones hat mit einer Steigerung von 0,80% die stärkste positive Entwicklung aller hier verglichenen Indizes gezeigt. Der S&P 500 hat eine Steigerung von 0,37% verzeichnet, was etwas weniger ist als der Dow Jones, aber immer noch eine positive Entwicklung darstellt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Indizes eine positive Entwicklung gezeigt haben, wobei der Dow Jones die stärkste Steigerung verzeichnet hat.Der SDAX ist der einzige Index, der einen Rückgang verzeichnet hat.Die Topwerte im DAX waren Hannover Rueck mit einem Anstieg von 4.75%, gefolgt von Commerzbank mit 3.28% und BASF mit 3.23%. Auf der anderen Seite verzeichneten E.ON einen Rückgang von -1.55%, gefolgt von Infineon Technologies mit -1.66% und Siemens mit -5.49%.Im MDAX konnten Delivery Hero mit einem Anstieg von 5.20%, Fresenius Medical Care mit 3.01% und Evonik Industries mit 2.79% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Scout24 mit -2.32%, HelloFresh mit -2.67% und Fraport mit -6.09%.Amadeus FiRe führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 8.09%, gefolgt von HYPOPORT mit 3.03% und TRATON mit 2.86%. Die Flopwerte waren Deutsche Pfandbriefbank mit -4.19%, Elmos Semiconductor mit -4.30% und Deutz mit -10.54%.Im TecDAX konnten Sartorius mit einem Anstieg von 2.36%, Evotec mit 2.28% und Deutsche Telekom mit 1.04% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren ATOSS Software mit -1.48%, Infineon Technologies mit -1.66% und CompuGroup Medical mit -1.75%.Die Topwerte im Dow Jones waren McDonald's mit einem Anstieg von 1.81%, gefolgt von The Home Depot mit 1.58% und Goldman Sachs Group mit 1.06%. Die Flopwerte waren Johnson & Johnson mit -0.27%, Salesforce mit -0.29% und Intel mit -1.72%.International Paper führte die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 9.90%, gefolgt von AES mit 3.13% und Synopsys mit 2.80%. Die Flopwerte waren Newmont Corporation mit -2.27%, Albemarle mit -3.03% und Insulet mit -3.42%.