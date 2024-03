Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt, dass die deutschen Indizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX alle im Plus sind, während die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 im Minus stehen. Der DAX hat um 0,32% zugelegt und steht bei 18.220,06 Punkten. Der MDAX hat mit einem Plus von 0,66% auf 26.636,44 Punkten die stärkste positive Entwicklung unter den deutschen Indizes gezeigt. Der SDAX hat mit einem minimalen Plus von 0,06% auf 13.986,36 Punkten die schwächste Performance unter den deutschen Indizes. Der TecDAX steht bei 3.422,43 Punkten, was einem Plus von 0,28% entspricht. Im Gegensatz dazu stehen die amerikanischen Indizes im Minus. Der Dow Jones hat um 0,68% nachgegeben und steht bei 39.555,04 Punkten. Der S&P 500 hat um 0,22% verloren und steht bei 5.233,23 Punkten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute eine bessere Performance gezeigt haben als die amerikanischen Indizes.

Topwerte im DAX sind Siemens Energy mit einem Anstieg von 3.72%, gefolgt von DHL Group und Zalando, die jeweils um 2.58% zulegen konnten. Die Flopwerte hingegen sind Qiagen mit einem Rückgang von -1.08%, Münchener Rück mit -1.35% und Infineon Technologies mit -2.12%.

Top- und Flopwerte im MDAX

Im MDAX konnten HENSOLDT mit einem Anstieg von 6.70%, Jungheinrich mit 4.70% und LEG Immobilien mit 3.13% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte sind HelloFresh mit -2.67%, Lanxess mit -3.06% und Aroundtown mit einem starken Rückgang von -10.75%.

Top- und Flopwerte im SDAX

Die Topwerte im SDAX sind SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 5.08%, gefolgt von Verbio und SGL Carbon mit 4.85% bzw. 4.76%. Die Flopwerte sind SCHOTT Pharma mit -4.39%, Eckert & Ziegler mit -6.13% und CEWE Stiftung mit -6.50%.

Top- und Flopwerte im TecDAX

Im TecDAX konnten HENSOLDT mit einem Anstieg von 6.70%, SUESS MicroTec mit 5.08% und Nemetschek mit 2.99% die Topwerte erreichen. Die Flopwerte sind Infineon Technologies mit -2.12%, 1&1 mit -2.61% und Eckert & Ziegler mit -6.13%.

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Die Topwerte im Dow Jones sind Boeing mit einem Anstieg von 1.19%, gefolgt von Apple und IBM mit 0.77% bzw. 0.38%. Die Flopwerte sind Goldman Sachs Group mit -1.51%, Visa (A) mit -1.91% und Nike (B) mit einem starken Rückgang von -7.68%.

Top- und Flopwerte im S&P 500

Im S&P 500 konnten Fedex mit einem Anstieg von 7.34%, NVIDIA mit 3.37% und AES mit 2.44% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte sind Bath & Body Works mit -3.02%, Ceridian HCM Holding mit -3.09% und Estee Lauder Companies Registered (A) mit -3.27%.