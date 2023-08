Q-Zahlen von HelloFresh, Allianz, Deutsche Telekom, Siemens, Metro, Rheinmetall

Tipp der Woche l: Finger weg von großen Hebeln! Das war der Tenor der letzten Jahre. Viele Anleger haben in der Krise ihre Risikobereitschaft teuer bezahlt. Auf der anderen Seite bieten Hebelprodukte überproportionale Renditechancen. Das kann kein anderes Produkt in dieser Form. Wie kann man dieses Dilemma lösen? Mit dem richtigen Money Management. Jetzt 30% Early Bird-Rabatt sichern!

Konjunkturdaten

01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 07/23

09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 06/23

10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig)

11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 06/23

12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 07/23

14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 07/23

14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 07/23

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 10.08.2023 Zeit Land Relev. Termin 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (Jahr) 10:00 EUR Wirtschaftsbulletin 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Monat) 20:00 USA Monatliches Budget-Statement 21:00 USA FOMC Mitglied Patrick T. Harker spricht 21:00 USA FOMC Mitglied Bostic Rede 22:15 USA FOMC Mitglied Patrick T. Harker spricht



