Börsen im Aufwind: DAX, MDAX, SDAX und TecDAX verzeichnen Gewinne

Positive Entwicklung an den Börsen: DAX, MDAX, SDAX und TecDAX im Plus

DAX: Commerzbank, adidas und Vonovia als Topwerte

MDAX: PUMA, LEG Immobilien und TAG Immobilien als Gewinner

SDAX: SYNLAB, Aroundtown und Grand City Properties als Spitzenreiter

TecDAX: ADTRAN Holdings, United Internet und CompuGroup Medical als Gewinner

Dow Jones und S&P 500: Walgreens Boots Alliance und Nike als Gewinner

Die heutige Börsenentwicklung zeigt eine überwiegend positive Tendenz bei den deutschen Indizes. Sowohl der DAX, MDAX, SDAX als auch der TecDAX verzeichnen Gewinne. Im Gegensatz dazu steht der Dow Jones, der leicht im Minus liegt, während der S&P 500 leicht im Plus notiert.Der DAX steht aktuell bei 15.371,12 Punkten und verzeichnet einen Anstieg von 0,25%. Unter den Topwerten finden sich die Commerzbank mit einem Plus von 10,77%, gefolgt von adidas mit 6,23% und Vonovia mit 5,00%. Hingegen verzeichnen Münchener Rück (-1,31%), Heidelberg Materials (-1,34%) und Rheinmetall (-2,82%) Verluste.Der MDAX verzeichnet einen deutlichen Anstieg von 1,31% und steht bei 26.068,55 Punkten. PUMA führt die Liste der Gewinner an mit einem Plus von 5,83%, gefolgt von LEG Immobilien mit 5,51% und TAG Immobilien mit 5,22%.Die Verlierer des Tages sind SMA Solar Technology (-0,72%), Jungheinrich (-0,77%) und Hochtief (-0,78%).Der SDAX verzeichnet den größten Anstieg mit 2,03% und steht bei 12.874,10 Punkten. SYNLAB führt die Liste der Gewinner an mit einem beeindruckenden Plus von 24,51%, gefolgt von Aroundtown mit 8,60% und Grand City Properties mit 6,97%. Die Verlierer des Tages sind Elmos Semiconductor (-1,69%), Morphosys (-1,86%) und SUSE (-11,32%).Der TecDAX verzeichnet einen Anstieg von 0,90% und steht bei 3.017,16 Punkten. ADTRAN Holdings führt die Liste der Gewinner an mit einem Plus von 3,28%, gefolgt von United Internet mit 2,96% und CompuGroup Medical mit 2,82%. Die Verlierer des Tages sind SMA Solar Technology (-0,72%), Nagarro (-1,15%) und Morphosys (-1,86%).Der Dow Jones notiert leicht im Minus mit einem Rückgang von 0,17% und steht bei 33.587,92 Punkten. Walgreens Boots Alliance führt die Liste der Gewinner an mit einem Plus von 6,48%, gefolgt von Nike (B) mit 6,27% und Microsoft mit 1,24%. Die Verlierer des Tages sind Walmart (-0,91%), Chevron Corporation (-1,12%) und Travelers Companies (-1,71%). Der S&P 500 hingegen verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,14% und steht bei 4.304,10 Punkten. Walgreens Boots Alliance führt auch hier die Liste der Gewinner an mit einem Plus von 6,48%, gefolgt von Nike (B) mit 6,27% und VF mit 6,09%. Die Verlierer des Tages sind Valero Energy (-2,54%), Baker Hughes Company Registered (A) (-2,94%) und Halliburton (-2,97%). Insgesamt zeigt die heutige Börsenentwicklung eine positive Tendenz bei den deutschen Indizes, während der Dow Jones leicht im Minus liegt. Die Gewinner des Tages sind vor allem Unternehmen aus den Bereichen Banken, Immobilien und Sportartikel, während Unternehmen aus den Bereichen Versicherungen, Materialien und Technologie zu den Verlierern gehören.