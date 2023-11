Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. Die Umlaufrendite fiel von 2,70 Prozent am Vortag auf 2,65 Prozent, während der Rentenindex Rex um 0,29 Prozent auf 124,73 Punkte stieg. Der Bund-Future legte 0,20 Prozent auf 130,63 Punkte zu./tih/zb

Mit zuletzt gezahlten 1,0661 US-Dollar hat der Euro seine Vortagesverluste am Mittwoch etwas ausgeweitet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0686 Dollar festgelegt.

Bei der Commerzbank war mit einem Dreh ins Minus das Gegenteil der Fall. Anleger nahmen am Hoch seit Juli Gewinne mit und so wurde aus dem zeitweise größten Dax-Gewinner ein Verlierer mit minus 0,9 Prozent.

In der Berichtssaison ging es am Mittwochvormittag hoch her, allein aus dem Dax berichteten acht Unternehmen. Die DHL Group drehte ihren schwachen Start in einen Anstieg um drei Prozent. Eine Prognosesenkung überraschte nicht, doch in einer Telefonkonferenz äußerte sich das Management ermutigend zum Schlussquartal.

In der zweiten deutschen Börsenliga sah es wie schon am Vortag noch etwas besser aus: Der MDax stieg zur Wochenmitte um 1,02 Prozent auf 25 363,16 Punkte. Er überbot kurzzeitig sein Zwischenhoch aus der Vorwoche. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schaffte es in die Gewinnzone, während sich an den US-Börsen ein solider Start abzeichnete.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der zuletzt erlahmte Dax hat sich am Mittwoch an einem Höhepunkt der Berichtssaison ins Plus vorgearbeitet. Am Nachmittag ging es für den Leitindex um 0,30 Prozent auf 15 197,59 Punkte nach oben. Der Leitindex orientierte sich damit wieder an der 15 200-Punkte-Marke, die ihm zuletzt Widerstand lieferte.

