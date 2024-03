Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Top- und Flopwerte im MDAX

Top- und Flopwerte im SDAX

Top- und Flopwerte im TecDAX

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Top- und Flopwerte im S&P 500

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine positive Tendenz. Alle Indizes sind im Plus, was auf eine allgemein positive Stimmung an den Märkten hindeutet. Der TecDAX hat mit +1,13% die stärkste positive Entwicklung gezeigt, gefolgt vom DAX mit +0,81% und dem S&P 500 mit +0,79%. Der SDAX hat eine Zunahme von +0,61% verzeichnet, während der MDAX und der Dow Jones mit +0,17% bzw. +0,26% die geringsten Zuwächse aufweisen. Im Vergleich der deutschen Indizes (DAX, MDAX, SDAX, TecDAX) hat der TecDAX die stärkste Performance, während der MDAX die schwächste Performance aufweist. Im Vergleich der US-Indizes (Dow Jones, S&P 500) hat der S&P 500 eine stärkere Performance als der Dow Jones. Insgesamt zeigt sich also eine positive Entwicklung über alle Indizes hinweg, wobei der TecDAX und der S&P 500 die stärksten Zuwächse verzeichnen.Die Topwerte im DAX waren Sartorius mit einem Anstieg von 3.86%, gefolgt von Vonovia mit 3.30% und Commerzbank mit 3.27%.Auf der anderen Seite verzeichneten Continental einen Rückgang von -1.21%, gefolgt von Bayer mit -1.29% und Brenntag mit -5.29%.Im MDAX konnten sich Aroundtown mit einem Anstieg von 5.45%, LEG Immobilien mit 3.91% und Aurubis mit 3.65% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren GEA Group mit -2.79%, Gerresheimer mit -5.44% und Hugo Boss mit einem starken Rückgang von -13.29%.Die Topwerte im SDAX waren Deutsche Pfandbriefbank mit einem Anstieg von 11.63%, gefolgt von Draegerwerk mit 5.04% und PATRIZIA mit 3.98%. Auf der anderen Seite verzeichneten flatexDEGIRO einen Rückgang von -1.56%, gefolgt von SCHOTT Pharma mit -3.09% und GFT Technologies mit -7.91%.Im TecDAX konnten sich Sartorius mit einem Anstieg von 3.86%, Infineon Technologies mit 2.62% und CompuGroup Medical mit 2.46% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Qiagen mit einem leichten Rückgang von -0.21%, gefolgt von Deutsche Telekom mit -0.36% und Nordex mit -0.46%.Die Topwerte im Dow Jones waren Intel mit einem Anstieg von 3.85%, gefolgt von American Express mit 1.84% und Microsoft mit 1.54%. Die Flopwerte waren JPMorgan Chase mit einem Rückgang von -0.68%, gefolgt von Amgen mit -1.31% und Visa (A) mit -1.36%.Im S&P 500 konnten sich Kroger mit einem Anstieg von 8.28%, ON Semiconductor mit 8.05% und Insulet mit 6.05% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Brown-Forman Registered (B) mit einem Rückgang von -2.09%, gefolgt von Simon Property Group mit -2.19% und Cummins Inc. mit -2.26%.