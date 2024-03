Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt eine gemischte Performance. Die deutschen Indizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX haben alle Verluste erlitten. Der DAX hat mit -0,33% den größten Verlust erlitten, gefolgt vom SDAX mit ebenfalls -0,33%. Der MDAX hat mit -0,11% den geringsten Verlust erlitten, während der TecDAX mit -0,18% im Minus liegt. Im Gegensatz dazu haben die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 Gewinne verzeichnet. Der Dow Jones liegt mit +0,44% im Plus, während der S&P 500 mit +0,84% den größten Gewinn des Tages erzielt hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die amerikanischen Indizes heute besser abgeschnitten haben als die deutschen Indizes. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Zahlen nur Momentaufnahmen sind und sich im Laufe des Handelstages noch ändern können.Die Topwerte im DAX waren Rheinmetall mit einem Anstieg von 4.09%, gefolgt von Porsche AG mit 4.03% und Vonovia mit 3.38%.Auf der anderen Seite verzeichneten DHL Group einen Rückgang von -1.52%, gefolgt von Sartorius mit -2.17% und adidas mit -2.37%.Im MDAX konnten sich HELLA mit einem Anstieg von 3.71%, ThyssenKrupp mit 3.21% und Lanxess mit 3.20% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren PUMA mit -2.95%, gefolgt von Delivery Hero mit -4.51% und HelloFresh mit -7.04%.Die Topwerte im SDAX waren INDUS Holding mit einem Anstieg von 5.77%, gefolgt von Verbio mit 5.45% und TAKKT mit 3.95%. Die Flopwerte waren AUTO1 Group mit -3.91%, gefolgt von SAF-HOLLAND mit -4.95% und Dermapharm Holding mit -6.64%.Verbio führte die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 5.45%, gefolgt von Evotec mit 2.95% und Nordex mit 2.82%. Die Flopwerte waren Sartorius mit -2.17%, gefolgt von Nagarro mit -2.49% und ADTRAN Holdings mit -3.59%.Im Dow Jones konnten sich Walt Disney mit einem Anstieg von 2.11%, Salesforce mit 1.59% und Apple mit 1.47% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Unitedhealth Group mit -0.58%, gefolgt von Johnson & Johnson mit -0.59% und Boeing mit -1.24%.Die Topwerte im S&P 500 waren Tesla mit einem Anstieg von 5.55%, gefolgt von Alphabet mit 5.43% und Alphabet Registered (C) mit 5.30%. Die Flopwerte waren HP mit -1.73%, gefolgt von EPAM Systems mit -1.77% und Abbott Laboratories mit -1.78%.