Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Während der DAX, MDAX und SDAX im Plus sind, verzeichnen der TecDAX, Dow Jones und S&P 500 leichte Verluste. Der DAX und der MDAX haben beide um 0,25% zugelegt und stehen aktuell bei 18.271,87 bzw. 26.687,28 Punkten. Der SDAX hat mit einem Plus von 0,72% und einem Stand von 14.086,46 Punkten die stärkste positive Entwicklung unter den deutschen Indizes gezeigt. Im Gegensatz dazu steht der TecDAX, der einen leichten Verlust von 0,05% verzeichnet und aktuell bei 3.419,78 Punkten steht. Die beiden amerikanischen Indizes, der Dow Jones und der S&P 500, haben ebenfalls Verluste erlitten. Der Dow Jones steht aktuell bei 39.316,17 Punkten, was einem Minus von 0,22% entspricht. Der S&P 500 hat einen leichten Verlust von 0,08% zu verzeichnen und steht aktuell bei 5.222,90 Punkten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute eine bessere Performance gezeigt haben als die amerikanischen Indizes.Topwerte: Zalando (2.11%), Symrise (1.90%), Henkel VZ (1.77%) Flopwerte: Merck (-1.17%), Porsche AG (-1.96%), Sartorius (-2.96%)Topwerte: HENSOLDT (9.81%), Hugo Boss (3.27%), K+S (2.01%) Flopwerte: SMA Solar Technology (-2.09%), Kion Group (-2.96%), Gerresheimer (-3.90%)Topwerte: flatexDEGIRO (5.23%), CEWE Stiftung (4.47%), Energiekontor (3.18%) Flopwerte: STRATEC (-2.33%), HYPOPORT (-2.36%), SYNLAB (-3.52%)Topwerte: HENSOLDT (9.81%), Energiekontor (3.18%), SUESS MicroTec (3.14%) Flopwerte: Nordex (-1.50%), SMA Solar Technology (-2.09%), Sartorius (-2.96%)Topwerte: Walt Disney (2.25%), Boeing (1.49%), Chevron Corporation (1.44%) Flopwerte: Apple (-1.02%), Intel (-1.44%), McDonald's (-1.46%)Topwerte: Super Micro Computer (9.09%), Micron Technology (7.57%), Constellation Energy (4.81%) Flopwerte: Danaher (-2.60%), Bio-Techne (-2.86%), Ceridian HCM Holding (-3.54%)