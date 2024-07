Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Top- und Flopwerte im MDAX

Top- und Flopwerte im SDAX

Top- und Flopwerte im TecDAX

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Top- und Flopwerte im S&P 500

Am heutigen Handelstag zeigen sich die deutschen Aktienindizes durchweg schwächer, während die US-amerikanischen Indizes eine positive Entwicklung verzeichnen. Der DAX notiert aktuell bei 18.606,28 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,57%. Der MDAX steht bei 25.706,81 Punkten und liegt damit 0,64% im Minus. Auch der SDAX zeigt sich schwächer und notiert bei 14.568,67 Punkten, was einem Rückgang von 0,69% entspricht. Der TecDAX, der Technologieindex, steht bei 3.386,82 Punkten und verliert 0,48%. Im Gegensatz dazu präsentieren sich die US-amerikanischen Indizes in einer deutlich besseren Verfassung. Der Dow Jones steht aktuell bei 40.327,24 Punkten und kann ein Plus von 0,85% verbuchen. Der S&P 500 notiert bei 5.654,09 Punkten und legt um 0,75% zu. Während die deutschen Indizes heute allesamt Verluste hinnehmen müssen, zeigen sich die US-Märkte robust und im Aufwärtstrend. Diese divergierende Entwicklung könnte auf unterschiedliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Marktstimmungen in den beiden Regionen hinweisen.Die Topwerte im DAX waren Rheinmetall mit einem Anstieg von 0.94%, gefolgt von Zalando mit 0.62% und Daimler Truck Holding mit 0.26%.Die Flopwerte waren BMW mit einem Rückgang von -2.54%, RWE mit -3.39% und Siemens Energy mit -4.94%.Im MDAX konnten Redcare Pharmacy mit einem Anstieg von 1.96%, KRONES mit 1.90% und Stabilus mit 1.12% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Hugo Boss mit -2.91%, Aroundtown mit -4.57% und Nordex mit -4.58%.Heidelberger Druckmaschinen führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 2.83%, gefolgt von Vossloh mit 2.05% und SUESS MicroTec mit 1.88%. Die Flopwerte waren SGL Carbon mit -2.56%, SMA Solar Technology mit -5.03% und BayWa mit einem starken Rückgang von -30.66%.Die Topwerte im TecDAX waren SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 1.88%, gefolgt von ATOSS Software mit 1.53% und HENSOLDT mit 1.01%. Die Flopwerte waren Elmos Semiconductor mit -2.33%, Nordex mit -4.58% und SMA Solar Technology mit -5.03%.Im Dow Jones konnten Caterpillar mit einem Anstieg von 2.82%, JPMorgan Chase mit 2.45% und Apple mit 2.12% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Boeing mit -0.95%, Verizon Communications mit -1.13% und Nike mit -1.17%.Die Topwerte im S&P 500 waren Tesla mit einem Anstieg von 5.08%, gefolgt von Steel Dynamics mit 4.64% und Charter Communications Registered mit 4.37%. Die Flopwerte waren First Solar mit -7.72%, AES mit -9.69% und Broadcom mit einem starken Rückgang von -89.89%.