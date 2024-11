Crasht Arm erneut? Intel-Drama bei Qualcomm? Vistra unter Strom? Spannung pur!

Nicht nur aufgrund der am Dienstag anstehen US-Wahlen sowie dem Fed-Leitzinsentscheid am Donnerstagabend, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass über 1.200 US-Unternehmen ihre Geschäftsberichte präsentieren werden – so viele wie in keiner anderen Woche der Berichtssaison.

Mit den Quartalszahlen von fünf der sieben Magnificent-Seven-Werte liegt die erste der beiden Highlight-Wochen bereits hinter den Anlegern. Doch auch die kommenden Tage haben es in sich.

Damit Sie in den kommenden Tagen nicht den Überblick verlieren, ist das Earnings Preview von wallstreetONLINE wieder zweigeteilt. Teil 2 mit den Tagen Mittwoch bis Freitag lesen Sie an dieser Stelle, Teil 1 mit am Montag und Dienstag anstehenden Quartalszahlen finden Sie unter folgendem Link: Earnings Preview Teil 1.

Mittwoch, 06. November: Arm Holdings

Halbleiter-Aktien am oberen Ende ihrer langjährigen Bewertungsspanne gibt es im aktuellen Bullenmarkt viele, aber kaum ein Chip-Wert wird so hoch gehandelt wie Arm Holdings.

Für das Papier des Lizenzgebers der gleichnamigen Architektur legen Anleger aktuell das 91-fache der im kommenden Jahr erwarteten Gewinne auf den Tisch. Selbst für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei sportlichen 69 – und das ganz ohne, dass es sich bei dem Unternehmen um ein besonders rasant wachsendes handeln würde.

Ein Umstand, der zum Höhenflug der Aktie beigetragen hat, ist die Tatsache, dass nur knapp 10 Prozent aller Anteile im Freiverkehr gehandelt werden und die Mehrheit der Aktien noch immer bei Eigentümer Softbank liegen. Wenn der Höhenflug von Arm anhalten soll, steht das Unternehmen in der Pflicht, Blockbuster-Zahlen zu präsentieren. Andernfalls könnten Investoren ins Grübeln darüber geraten, wofür sie hier eigentlich einen so hohen Preis bezahlen.

Erwartet wird ein Umsatz in Höhe von 809,2 Millionen US-Dollar, ein Plus von etwa 3 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Gewinn pro Aktie soll mit 0,26 US-Dollar jedoch um 10 Cent unter dem Vorjahreswert liegen – schon im vergangenen Quartal hatte das Unternehmen vor einer schwachen Entwicklung im dritten Quartal gewarnt.

Dementsprechend vorsichtig agieren Optionshändler, die mit einer Quote von 53 Prozent überwiegend auf der Short-Seite investiert sind. Nur 47 Prozent der am Freitag fällig werdenden Kontrakte liegen auf der Call-Seite. Für die Aktie, die sich in den vergangenen vier Quartalen dreimal verbilligte, dafür aber einmal um fast 50 Prozent zulegen konnte, ist eine Kursbewegung von 11,9 Prozent eingepreist.

Mittwoch, 06. November: Qualcomm

Kauft Qualcomm Intel oder nicht? Das war in den vergangenen Wochen eine am Markt häufig gestellte Frage – dicht gefolgt davon, ob ein solcher Deal überhaupt Synergien freisetzen und einen Mehrwert für Anleger schaffen könnte. Gerüchteweise will das Management um Christiano Amon die US-Wahlen abwarten, ehe es ein Angebot unterbreitet oder auf ein solches verzichtet. Denn je nach Wahlausgang sind die Chancen auf ein Gelingen eines solchen Zusammenschlusses als durchaus unterschiedlich zu bewerten.

Was das Unternehmen selbst angeht sind Investoren gespannt, wie sich die neuen KI-fähigen Prozessoren und System-on-Chips von Qualcomm in einem kompetitiver werdenden Markt verkaufen – das Unternehmen drängt immer stärker auch in das Geschäft von AMD und Intel ein. Dazu kommen Unsicherheiten bezüglich der Nachfrageentwicklung auf Endmärkten des Unternehmens, wobei der starke iPhone-Absatz ein Teil dieser Sorgen bereits erfolgreich adressiert hat.

Erwartet wird mit einem Umsatz in Höhe von 9,93 Milliarden US-Dollar nicht weniger als das beste Quartal seit zwei Jahren. Dieser Wert würde einem Anstieg der Erlöse von fast 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen. Der Gewinn pro Aktie soll bei 2,57 US-Dollar liegen, was um 55 Cent über dem Stand vor 12 Monaten läge.

Die anhaltenden Diskussionen um eine mögliche Übernahme von Intel haben die Qualcomm-Aktie in den vergangenen Wochen stark belastet, zwischen 160 und 170 US-Dollar sind die Anteile kaum vom Fleck gekommen – das sorgte für eine mit einem KGV von 16,3 überschaubare Bewertung. Vor deren Hintergrund ist es nicht überraschend, dass die überwältigende Mehrheit der Optionen auf der Call-Seite gehandelt wird: Fast 70 Prozent aller am Freitag fälligen Kontrakte sind Long-Positionen.

Donnerstag, 07. November: Vistra Energy

Um 210 Prozent hat sich die Aktie von Vistra Energy seit dem Jahreswechsel verteuert. So viel wie keine andere im US-Gesamtmarktindex S&P 500 – nicht einmal die von KI-Überflieger Nvidia verzeichnete so starke Kursgewinne.

Diese Entwicklung kann man durchaus als überraschend bezeichnen, denn hinter dem Unternehmen steckt ein Geschäftsmodell, das Börsenhypes üblicherweise unverdächtig ist: Die Erzeugung und der Verkauf von Elektrizität. Vistra Energy ist mit etwa 5 Millionen Endkundinnen und Kunden einer der größten Versorger auf dem US-Markt.

Was den Höhenflug der Anteile befeuert hat, ist einerseits die stark steigende Energienachfrage aufgrund des rasanten Aufbaus einer KI-Infrastruktur. Andererseits profitierte Vista von niedrigen Erdgaspreisen, was für günstige Gestehungskosten sorgte. Mit seinen insgesamt vier Kernkraftwerken profitierte das Unternehmen außerdem drittens vom Hype um Nuklear-Aktien – und eine großzügige Laufzeitgenehmigung bis zur Jahrhundertmitte für das KKW Comanche Peak.

Die Bewertung der Aktie ist trotz des gewaltigen Kursanstieges überschaubar geblieben, wenn gleich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 22 für einen Versorger alles andere als günstig ist. Soll das hohe Momentum der vergangenen 10 Monate aufrechterhalten werden, muss das Unternehmen die Analystenerwartungen schlagen. Diese liegen für den Umsatz bei 5,01 Milliarden US-Dollar und für den Gewinn pro Aktie bei 1,31 US-Dollar.

Angesichts der in diesem Jahr atemberaubenden Performance ist die bei Vistra eingepreiste Kursreaktion mit 12,3 Prozent außergewöhnlich hoch. Die in den vergangenen Quartalen erzielte Erfolgsrate ist mit fünfmal steigenden Kursen in sechs Fällen jedoch sehr gut gewesen. Das führt auch dieses Mal zu einem leichten Vorteil für die Bullen, die sich mit einer Quote von 53,7 Prozent auf der Call-Seite engagiert haben.

Donnerstag, 07. November: Fortinet

Sorgten Cybersecurity-Aktien, allen voran Palo Alto Networks, zum Jahresauftakt noch für ordentlich Wirbel, ist es um sie inzwischen stillgeworden, nachdem auch der Skandal um ein fehlerhaftes Update von Crowdstrike, das weltweit für Systemausfälle sorgte, abgeflaut ist.

Zumindest den Anteilen von Fortinet, einem der profitabelsten und margenstärksten Player Branche, hat die Ruhe nicht geschadet, denn die haben seit dem Jahreswechsel um 35 Prozent an Wert gewonnen und konnten damit den Gesamtmarkt outperformen.

Zwar hat die Nachfragedynamik gegenüber Sicherheitslösungen etwas nachgelassen, Fortinet rechnet aber weiter mit einem Wachstum im zweistelligen Prozentbereich. Ein solches dürfte bereits genügen, um den Kurs der inzwischen teuren, aber nicht heillos überbewerteten Aktie zu verteidigen.

Analysten rechnen mit einem Erlös in Höhe von 1,48 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal einem Anstieg von 11 Prozent entsprechen würde. Der pro Aktie erzielte Gewinn soll dagegen überproportional von 0,41 US-Dollar auf 0,52 US-Dollar anziehen.

Optionshändler sind gegenwärtig nicht davon überzeugt, dass die Aktie vom Geschäftsbericht des Unternehmens profitieren wird. Der Put-Anteil überwiegt mit 56,2 Prozent die Call-Quote von 43,8 Prozent. Dahinter dürften auch Zweifel stecken, ob Fortinet seinen Coup aus dem vergangenen Quartal, als die Aktie um 25 Prozent in die Höhe schoss, wiederholen kann. Aktuell ist eine Kursbewegung von 11,1 Prozent eingepreist.

Donnerstag, 07. November: Tapestry

Die Luxusgüterindustrie ist aktuell fest in der Hand einer Nachfragekrise, die nicht nur, aber vor allem auch durch die Konsumschwäche in China entstanden ist und bereits reihenweise Luxus-Aktien wie LVMH, Hermès und Estée Lauder in die Knie gezwungen hat.

Bislang davon verschont geblieben ist hingegen Tapestry, hinter dem sich Labels wie Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman verstecken. Zwar hat sich das Unternehmen dem Branchentrend sinkender Erlöse nicht entziehen können, insgesamt war die Geschäftsentwicklung aber verhältnismäßig stabil, sodass sich die Anteile in den vergangenen 12 Monaten um stolze 77 Prozent verteuern konnten.

In die Schlagzeilen war das Unternehmen in der zurückliegenden Woche geraten, denn eigentlich will Tapestry seinen Mitbewerber Capri Holdings, dem Eigentümer von Michael Kors, kaufen, um das Luxus-Segment weiter zu konsolidieren. Eine Richterin untersagte den Zusammenschluss jedoch, was bei Tapestry-Aktionären für Erleichterung, gleichzeitig aber auch einen Crash der Capri-Anteile führte.

Soll das Momentum der Aktie anhalten, wird Tapestry mit seinen Zahlen überzeugen und sich weiter möglichst gegen den Branchentrend behaupten können. Für das vor dem Weihnachtsgeschäft traditionell schwächste Quartal wird ein Umsatz in Höhe von 1,47 Milliarden US-Dollar erwartet, während der Gewinn pro Aktie bei 0,95 US-Dollar liegen soll. Beides wären Ergebnisse im Rahmen des Vorjahres.

Den Zahlen von Tapestry blicken Investoren zuversichtlich entgegen, mit 66,7 Prozent werden genau zwei Drittel aller am Freitag fälligen Kontrakte auf der Call-Seite gehandelt. Diese Überzeugung dürfte auch daher rühren, dass die Aktie eine seit eineinhalb Jahren makellose Bilanz aufweist und jedes Mal nach Zahlen zulegen konnte. Impliziert ist dieses Mal eine Kursreaktion mit einer Höhe von bis zu 7,5 Prozent.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion