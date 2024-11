Deutsche Indizes im Aufwind: SDAX und TecDAX glänzen mit Rekordzuwächsen

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine überwiegend positive Entwicklung. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 1,40% und steht aktuell bei 19.367,38 Punkten. Auch der MDAX kann mit einem Plus von 0,54% auf 26.554,32 Punkte zulegen. Besonders stark präsentiert sich der SDAX, der um 1,88% auf 13.432,70 Punkte steigt. Der TecDAX folgt diesem positiven Trend mit einem Zuwachs von 1,80% und erreicht 3.383,55 Punkte. Im Vergleich dazu zeigt sich der US-amerikanische Markt gemischt. Der Dow Jones notiert nahezu unverändert mit einem leichten Minus von 0,01% bei 43.724,35 Punkten. Der S&P 500 hingegen kann ein Plus von 0,66% verzeichnen und steht bei 5.967,66 Punkten. Insgesamt dominieren in Deutschland die positiven Vorzeichen, während die US-Märkte ein gemischtes Bild abgeben. Besonders der SDAX und der TecDAX heben sich mit ihren deutlichen Zugewinnen hervor.Die DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 8.96%.Heidelberg Materials folgt mit 6.54%, während Porsche AG mit 4.59% ebenfalls positiv abschneidet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Entwicklungen verzeichnen. Deutsche Bank fällt um 0.94%, E.ON um 1.43% und Fresenius sogar um 2.28%.Im MDAX stechen ThyssenKrupp mit 6.85%, TRATON mit 5.64% und Hugo Boss mit 5.62% hervor, was auf eine insgesamt positive Marktstimmung hinweist.Die MDAX-Flopwerte zeigen jedoch eine andere Tendenz, angeführt von TeamViewer mit einem Rückgang von 4.41%. Lanxess und CTS Eventim folgen mit -5.14% und -8.06%.Im SDAX sind ADTRAN Holdings mit 15.80% und Evotec mit 11.04% die Spitzenreiter, während Deutz mit 8.55% ebenfalls stark performt.Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit PNE bei -1.43%, ProSiebenSat.1 Media bei -1.49% und SUESS MicroTec, das um 4.45% fällt.Im TecDAX führt Evotec mit 11.04%, gefolgt von CompuGroup Medical mit 8.07% und Kontron mit 6.43%, was auf eine positive Entwicklung in diesem Sektor hinweist.Die TecDAX-Flopwerte zeigen jedoch auch Rückgänge, insbesondere HENSOLDT mit -1.54%, TeamViewer mit -4.41% und SUESS MicroTec mit -4.45%.Im Dow Jones sind Intel mit 3.77%, Boeing mit 2.64% und The Home Depot mit 2.18% die Topperformer, was auf eine stabile Entwicklung hinweist.Die Flopwerte im Dow Jones sind weniger erfreulich, mit Caterpillar bei -1.88%, American Express bei -2.70% und JPMorgan Chase, das um 4.04% fällt.Im S&P 500 stechen EPAM Systems mit 13.88%, Viatris mit 12.06% und Warner Bros. Discovery (A) mit 10.56% hervor, was auf eine starke Marktperformance hinweist.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von JPMorgan Chase mit -4.04%, Rockwell Automation mit -4.45% und Corteva mit -5.30%.