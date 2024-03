Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX, MDAX, SDAX und Dow Jones haben alle Verluste erlitten, während der TecDAX und der S&P 500 leichte Gewinne verzeichnet haben. Der DAX hat mit -0,20% den geringsten Verlust erlitten und steht aktuell bei 17.708,38 Punkten. Der MDAX hat mit -0,69% den größten Verlust unter den deutschen Indizes erlitten und steht bei 25.988,08 Punkten. Der SDAX steht bei 13.778,87 Punkten, was einem Minus von -0,50% entspricht. Der TecDAX hat sich gegen den Trend gestellt und steht mit +0,18% im Plus bei 3.440,55 Punkten. Dies ist der einzige deutsche Index, der heute Gewinne verzeichnet hat. Die amerikanischen Indizes zeigen ebenfalls ein gemischtes Bild. Der Dow Jones hat einen leichten Verlust von -0,12% erlitten und steht bei 38.991,40 Punkten. Der S&P 500 hingegen konnte ein kleines Plus von +0,06% verzeichnen und steht bei 5.132,43 Punkten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die heutige Entwicklung der Indizes eher negativ war, mit Ausnahme des TecDAX und des S&P 500, die leichte Gewinne verzeichnen konnten.Die Topwerte im DAX waren MTU Aero Engines mit einem Anstieg von 2.97%, gefolgt von Volkswagen (VW) Vz mit 1.34% und Qiagen mit 1.13%.Auf der anderen Seite verzeichneten Zalando einen Rückgang von -3.13%, gefolgt von Fresenius mit -3.99% und Daimler Truck Holding mit -4.19%.Im MDAX konnten AIXTRON mit einem Anstieg von 4.37%, Jungheinrich mit 2.62% und Scout24 mit 2.14% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Evotec mit -3.41%, K+S mit -3.49% und HelloFresh mit -6.01%.NORMA Group führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 6.95%, gefolgt von ADTRAN Holdings mit 3.79% und ATOSS Software mit 3.04%. Die Flopwerte waren SYNLAB mit -4.09%, HYPOPORT mit -4.82% und SUESS MicroTec mit -4.94%.AIXTRON konnte sowohl im MDAX als auch im TecDAX die Topwerte verzeichnen mit einem Anstieg von 4.37%. Auf den weiteren Plätzen folgten ADTRAN Holdings mit 3.79% und ATOSS Software mit 3.04%. Die Flopwerte waren SMA Solar Technology mit -2.46%, Evotec mit -3.41% und Verbio mit -3.68%.Im Dow Jones konnten Intel mit einem Anstieg von 2.67%, IBM mit 2.41% und Dow mit 1.93% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Merck & Co mit -2.48%, Apple mit -2.60% und Chevron Corporation mit -3.20%.Die Topwerte im S&P 500 waren Hewlett Packard Enterprise mit einem Anstieg von 9.35%, gefolgt von PNC Financial Services Group mit 5.38% und Morgan Stanley mit 5.02%. Die Flopwerte waren C.H.Robinson Worldwide mit -3.84%, Enphase Energy mit -3.93% und Albemarle mit -4.98%.