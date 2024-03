Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX, MDAX, Dow Jones und S&P 500 haben alle einen leichten Anstieg verzeichnet. Der DAX stieg um 0,10% auf 18.023,98 Punkte, der MDAX um 0,15% auf 26.260,55 Punkte, der Dow Jones um 0,12% auf 39.145,83 Punkte und der S&P 500 um 0,05% auf 5.178,56 Punkte. Im Gegensatz dazu verzeichneten der SDAX und der TecDAX einen Rückgang. Der SDAX fiel um 0,12% auf 13.849,21 Punkte und der TecDAX um 0,49% auf 3.370,72 Punkte. Insgesamt zeigt sich also, dass die Mehrheit der Indizes heute einen leichten Anstieg verzeichnet hat, während zwei Indizes einen Rückgang zu verzeichnen hatten. Es ist jedoch zu beachten, dass die Veränderungen insgesamt recht gering waren.Die Topwerte im DAX waren heute BASF mit einem Anstieg von 2.31%, gefolgt von Covestro mit einem Plus von 2.29% und RWE mit einem Zuwachs von 2.00%.Die Flopwerte im DAX waren Siemens Healthineers mit einem Rückgang von -1.82%, gefolgt von Henkel VZ mit einem Minus von -1.94% und Rheinmetall mit einem Verlust von -2.11%.Die Topwerte im MDAX waren Delivery Hero mit einem Anstieg von 3.92%, gefolgt von Jungheinrich mit einem Plus von 3.61% und RTL Group mit einem Zuwachs von 2.81%.Die Flopwerte im MDAX waren Carl Zeiss Meditec mit einem Rückgang von -2.87%, gefolgt von HENSOLDT mit einem Minus von -3.10% und Bechtle mit einem Verlust von -3.49%.Die Topwerte im SDAX waren Deutz mit einem Anstieg von 6.52%, gefolgt von STO mit einem Plus von 5.18% und INDUS Holding mit einem Zuwachs von 4.04%.Die Flopwerte im SDAX waren STRATEC mit einem Rückgang von -3.02%, gefolgt von JOST Werke mit einem Minus von -3.65% und PVA TePla mit einem Verlust von -6.24%.Die Topwerte im TecDAX waren Verbio mit einem Anstieg von 1.98%, gefolgt von SILTRONIC AG mit einem Plus von 1.21% und freenet mit einem Zuwachs von 1.19%.Die Flopwerte im TecDAX waren Carl Zeiss Meditec mit einem Rückgang von -2.87%, gefolgt von HENSOLDT mit einem Minus von -3.10% und Bechtle mit einem Verlust von -3.49%.Die Topwerte im Dow Jones waren Boeing mit einem Anstieg von 2.29%, gefolgt von 3M mit einem Plus von 0.97% und Walt Disney mit einem Zuwachs von 0.86%.Die Flopwerte im Dow Jones waren Nike (B) mit einem Rückgang von -0.80%, gefolgt von Chevron Corporation mit einem Minus von -1.18% und Caterpillar mit einem Verlust von -1.24%.Die Topwerte im S&P 500 waren FMC mit einem Anstieg von 3.84%, gefolgt von Chipotle Mexican Grill mit einem Plus von 3.61% und Broadcom mit einem Zuwachs von 2.81%.Die Flopwerte im S&P 500 waren Charter Communications Registered (A) mit einem Rückgang von -2.51%, gefolgt von Nasdaq mit einem Minus von -2.96% und Moderna mit einem Verlust von -3.00%.