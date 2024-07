Entwicklung der Indizes

**Marktbericht: Gemischte Entwicklungen an den internationalen Börsen** Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX konnte sich mit einem Plus von 0,42% auf 18.546,73 Punkte behaupten und verzeichnete damit eine positive Tendenz. Auch der TecDAX schloss im grünen Bereich und legte um 0,23% auf 3.341,69 Punkte zu. Im Gegensatz dazu mussten der MDAX und der SDAX Verluste hinnehmen. Der MDAX fiel um 0,88% auf 25.298,18 Punkte, während der SDAX mit einem Minus von 1,74% auf 14.275,68 Punkte den stärksten Rückgang unter den deutschen Indizes verzeichnete. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigten sich die US-amerikanischen Indizes ebenfalls positiv. Der Dow Jones stieg um 0,22% auf 40.497,71 Punkte, und der S&P 500 konnte ein Plus von 0,30% auf 5.581,19 Punkte verbuchen. Insgesamt zeigt sich ein uneinheitliches Bild an den Börsen, wobei die deutschen Indizes gemischte Signale senden und die US-amerikanischen Märkte eine leicht positive Entwicklung aufweisen.Anleger bleiben weiterhin wachsam und beobachten die Märkte genau, um auf mögliche Veränderungen reagieren zu können.Die DAX-Spitzenwerte werden von Sartorius Vz. angeführt, mit einem beeindruckenden Anstieg von 7.68%. SAP folgt dicht dahinter mit einem Plus von 6.95%, während Fresenius mit 4.23% ebenfalls starke Zuwächse verzeichnet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, angeführt von Porsche AG, die einen Rückgang von 4.79% hinnehmen mussten. Daimler Truck Holding und Infineon Technologies folgen mit Verlusten von 4.01% und 3.39%.Im MDAX zeigt Fresenius Medical Care mit einem Anstieg von 1.81% die beste Performance. Kion Group und Nemetschek können ebenfalls positive Werte von 1.77% und 1.56% vorweisen.Die MDAX-Flopwerte werden von TUI dominiert, die einen Rückgang von 5.16% verzeichnen. FUCHS Pref und United Internet folgen mit Verlusten von 2.95% und 2.66%.Im SDAX sticht SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 3.79% hervor. SFC Energy und Heidelberger Druckmaschinen zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 2.21% und 1.66%.Die Flopwerte im SDAX werden von HYPOPORT angeführt, die einen dramatischen Rückgang von 21.48% erlitten haben. Deutz und Vitesco Technologies Group folgen mit Verlusten von 3.73% und 3.46%.Im TecDAX führen Sartorius Vz. und SAP die Liste der Topwerte an, mit Zuwächsen von 7.68% und 6.95%. SUESS MicroTec ergänzt die Liste mit 3.79%.Die TecDAX-Flopwerte umfassen United Internet mit einem Rückgang von 2.66%, gefolgt von SMA Solar Technology und Infineon Technologies, die Verluste von 3.16% und 3.39% verzeichnen.Im Dow Jones sind Amazon mit 3.36%, Boeing mit 2.93% und American Express mit 1.47% die besten Performer.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Walt Disney angeführt, das einen Rückgang von 3.27% erlitten hat, gefolgt von Chevron Corporation und Johnson & Johnson mit Verlusten von 1.76% und 1.51%.Im S&P 500 sticht MSCI Registered (A) mit einem Anstieg von 9.03% hervor, gefolgt von Pentair mit 8.56% und GE Aerospace mit 7.09%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Paccar angeführt, das einen Rückgang von 8.42% verzeichnet, gefolgt von General Motors und Comcast (A) mit Verlusten von 6.32% und 5.39%.