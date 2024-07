Entwicklung der Indizes

**Aktuelle Marktentwicklungen: Positive Trends bei globalen Indizes** Die internationalen Aktienmärkte zeigen heute eine positive Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.528,02 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,49%. Auch der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt mit 25.452,38 Punkten einen Anstieg von 0,41%. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, liegt bei 14.313,45 Punkten und ist um 0,48% gestiegen. Der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, steht bei 3.363,76 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,34%. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine positive Entwicklung. Der Dow Jones steht aktuell bei 40.971,12 Punkten und hat um 0,58% zugelegt. Besonders stark zeigt sich der S&P 500, der bei 5.528,31 Punkten steht und ein beeindruckendes Plus von 1,70% verzeichnet. Insgesamt spiegeln die heutigen Entwicklungen eine positive Stimmung an den Börsen wider, wobei der S&P 500 mit seinem deutlichen Anstieg besonders hervorsticht.Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 5.35% an, gefolgt von Sartorius Vz.mit 4.19% und Fresenius, das um 3.82% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung und tragen zur Stabilität des DAX bei.Im Gegensatz dazu verzeichneten Zalando einen Rückgang von -1.45%, adidas fiel um -3.04% und Siemens Healthineers musste einen signifikanten Verlust von -6.60% hinnehmen. Diese Flopwerte belasten die Gesamtperformance des DAX.Im MDAX sticht TeamViewer mit einem beeindruckenden Anstieg von 12.24% hervor, gefolgt von TRATON mit 3.71% und Delivery Hero, das um 2.72% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Marktperformance.Auf der anderen Seite stehen KRONES mit -1.87%, Redcare Pharmacy mit -3.65% und Kion Group, die um -5.87% fielen. Diese Unternehmen haben Schwierigkeiten, sich im aktuellen Marktumfeld zu behaupten.Die SDAX-Werte werden von AUTO1 Group angeführt, die um 14.65% zulegte, gefolgt von SUESS MicroTec mit 5.38% und Elmos Semiconductor, das um 3.66% stieg. Diese Topwerte zeigen eine dynamische Entwicklung.Im Gegensatz dazu verzeichneten BayWa einen Rückgang von -1.80%, METRO fiel um -2.20% und INDUS Holding musste einen Verlust von -4.50% hinnehmen. Diese Flopwerte zeigen die Herausforderungen im SDAX-Segment.Im TecDAX ist TeamViewer erneut mit 12.24% an der Spitze, gefolgt von SUESS MicroTec mit 5.38% und Sartorius Vz. mit 4.19%. Diese Werte verdeutlichen die Stärke des Technologiesektors.Auf der anderen Seite stehen freenet mit -1.16%, 1&1 mit -1.72% und Siemens Healthineers, das ebenfalls -6.60% verlor. Diese Flopwerte belasten die Performance des TecDAX.Im Dow Jones führt Amazon mit einem Anstieg von 3.01%, gefolgt von Boeing mit 2.12% und Apple mit 2.02%. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung im US-Markt.Im Gegensatz dazu verzeichneten Microsoft einen Rückgang von -1.15%, Johnson & Johnson fiel um -1.17% und Coca-Cola musste einen Verlust von -1.33% hinnehmen. Diese Flopwerte belasten den Dow Jones.Im S&P 500 sticht F5 mit einem beeindruckenden Anstieg von 568.44% hervor, gefolgt von Vistra mit 14.65% und NVIDIA, das um 12.12% zulegte. Diese Werte zeigen eine außergewöhnliche Performance.Auf der anderen Seite stehen Marriott International Registered (A) mit -5.72%, CDW Corporation mit -5.90% und Skyworks Solutions, die um -6.94% fielen. Diese Flopwerte zeigen die Herausforderungen im S&P 500.