Top-Artikel der Kalenderwoche 33/23 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Das war in dieser Woche für unsere wallstreetONLINE Community besonders interessant. Unten finden Sie die spannendsten Artikel aus der aktuellen Kalenderwoche zum Nachlesen.

Im Vorfeld des heiß erwarteten Earningsberichts von Chip-Gigant Nvidia schrauben Analysten ihre Kursziele nach oben. Wie hoch kann es noch hinausgehen?

Nikola-Aktien zeigen sich zu Wochenbeginn tiefrot. Das Unternehmen hat angekündigt, etwa 209 seiner batterieelektrischen Fahrzeuge der Klasse 8 Tre zurückzurufen. Wie geht es jetzt weiter?

Die russische Zentralbank reagiert in einer Krisensitzung auf den Verfall des Rubels – bislang ohne echten Erfolg. Wie geht es weiter?

China Evergrande hat vorgestern in den USA Gläubigerschutz beantragt. „Ausgerechnet jetzt!“, könnte man sagen. Denn mehr als ein Jahr lang war von dem Unternehmen wenig zu hören bzw. zu lesen.

Die Aktie des Energy-Drink-Spezialisten kennt seit Jahren nur eine Richtung: Aufwärts. HSBC nennt vier Gründe, warum die Aktie auch jetzt noch Luft nach oben hat.

Über der BASF (WKN: BASF11)-Aktie ziehen immer dunklere Wolken auf. Seit Jahren kommt der Aktienkurs trotz guter Geschäftszahlen nicht vom Fleck. Zeitweise war die Aktie im Verhältnis zum Gewinn eine der günstigsten im DAX. Aktuell zahlt man für …

Stell‘ dir vor: Du hättest vor zehn Jahren einfach mal 10.000 Euro in die BASF-Aktie (WKN: BASF11) investiert. Wäre das bei den richtigen Anteilsscheinen gewesen, so könntest du sehr vermögend sein. Selbst die Amazon-Aktie hätte sich noch in etwa …

Adyen haben am Donnerstag fast 40 Prozent Ihres Börsenwertes vernichtet. Bei Anlegern machten sich nach den Halbjahreszahlen des Zahlungsabwicklers Wachstumssorgen breit. Der Konkurrenzdruck scheine sich zu erhöhen, hieß es von der Citigroup. Hohe …