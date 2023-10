Börsenbericht: DAX, MDAX und Co. im Minus - Diese Aktien sind die Gewinner und Verlierer des Tages

Überblick über die heutige Börsenentwicklung

Gewinner des Tages

Verlierer des Tages

Die heutige Börsenentwicklung zeigt eine allgemeine Abwärtsbewegung in den Indizes. Der DAX steht aktuell bei 14.822,82 Punkten, was einem Minus von 0,80% entspricht. Der MDAX verzeichnet einen Rückgang von 0,72% und steht bei 24.093,75 Punkten. Der SDAX und der TecDAX sind ebenfalls im Minus, mit -0,59% und -1,02% und stehen bei 12.281,41 bzw. 2.846,73 Punkten. Die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 zeigen ebenfalls eine negative Entwicklung, mit -0,15% und -0,37% und stehen bei 33.285,72 bzw. 4.245,84 Punkten.Trotz der allgemeinen Abwärtsbewegung gibt es einige Aktien, die sich positiv entwickelt haben. Im DAX konnten Fresenius, RWE und Rheinmetall Gewinne verzeichnen. Im MDAX sind HelloFresh, Nordex und Redcare Pharmacy die Topwerte. Im SDAX haben Eckert & Ziegler, Heidelberger Druckmaschinen und NORMA Group zugelegt. Im TecDAX sind Nordex, Kontron und Morphosys die Gewinner des Tages. In den US-Indizes sind Merck & Co, Goldman Sachs Group und Verizon Communications im Dow Jones und Philip Morris International, AT&T und C.H.Robinson Worldwide im S&P 500 die Topwerte.Auf der anderen Seite gibt es auch einige Aktien, die deutliche Verluste verzeichnet haben. Im DAX sind dies Siemens Energy, Sartorius und Heidelberg Materials. Im MDAX haben Gerresheimer, SMA Solar Technology und Duerr deutlich verloren. Im SDAX sind flatexDEGIRO, New Work und Kloeckner die Flopwerte. Im TecDAX haben SILTRONIC AG, Sartorius und SMA Solar Technology deutliche Verluste erlitten. In den US-Indizes sind Microsoft, Salesforce und American Express im Dow Jones und Oracle, Comerica und Hewlett Packard Enterprise im S&P 500 die Verlierer des Tages.