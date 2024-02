Ausschüttungsorientiere Anleger dürfen nach den am Donnerstag von Altria präsentierten Quartalszahlen zuversichtlich auf das kommende Geschäftsjahr blicken: Gewinnprognose und ein neues Aktienrückkaufprogramm überzeugen.

Der britische Ölkonzern hat sich mit einem guten Gesamtjahresergebnis zu Wort gemeldet. Daran will Shell seine Aktionäre teilhaben lassen und hat neben einer Anhebung der Dividende auch neue Aktienrückkäufe in Aussicht gestellt.

Die Stimmung ist angespannt vor den am Donnerstag nach der US-Börsenglocke anstehenden Zahlen des iPhone-Herstellers. Warum Analysten sich sorgen.

Das Investmentbanking-Unternehmen Roth MKM hat die Plug-Power-Aktie hochtestuft und das Kursziel verdoppelt. Roth hat nach einem Besuch des Werks des Unternehmens mehr Vertrauen in die Aktie.

Unerwarteter Kurssturz beim Essener Baukonzern Hochtief: Die Aktie fällt am Montag um mehr als zehn Prozent. Grund könnte ein spanisches Gerichtsurteil sein. Die Hintergründe.

Rheinmetall erhält einen bedeutenden Rüstungsauftrag über die Lieferung von Fuchs-2-Radpanzern. Die Aktie legt daraufhin deutlich zu.

Die Rekordstrafe in Höhe von 2,25 Mrd. USD, welche Ende Januar in den USA verhängt wurde, schickt den Kurs der Bayer AG weiter in die Tiefe. Die wO Community hat wenig Hoffnung für den deutschen Pharmariesen.

Der Breitband- und Kommunikationsspezialist Qualcomm hat am Mittwochabend ein überraschend starkes Zahlenwerk vorgestellt. Die zuletzt stotternde Halbleiterrallye könnte dadurch neuen Schwung erhalten.

Die Hoffnungen auf einen Turnaround der Aktie von Pfizer sind groß, ob das heute vorgelegte Zahlenwerk allerdings ein geeigneter Katalysator hierfür ist, muss bezweifelt werden. Umsatz und Ausblick enttäuschen.