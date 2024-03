Der Hype um Nvidia bricht nicht ab. Vor allem in dieser Woche könnten sich Anleger vermehrt auf die KI-Aktie stürzen. Das drittwertvollste Unternehmen der Welt hält eine KI-Entwicklerkonferenz ab.

Das war in dieser Woche für unsere wallstreetONLINE Community besonders interessant. Unten finden Sie die spannendsten Artikel aus der aktuellen Kalenderwoche zum Nachlesen.

Palantir-Aktien haben sich in den vergangenen zwölf Monaten verdreifacht. Ein bullisher Fondsmanager sieht noch mehr Potenzial. Shortseller haben das Nachsehen.

Deutschland stellt die Weichen für eine neue Ära in der Drogenpolitik: Ab April wird der Konsum von Cannabis unter Auflagen legalisiert. Die Aktie des Cannabisunternehmens Synbiotic erlebt eine Achterbahnfahrt.

Die Citigroup hat den weltweit größten Anbieter von Elektroautos auf "Kaufen" hochgestuft. Das neue Kursziel impliziert eine massive Rallye.

Der Saal applaudierte dem Chip-Giganten nach dem konzertähnlichen Auftakt der GTC-Konferenz des Unternehmens. Analysten reagieren und schrauben ihre Kursziele nach oben.

Die Rheinmetall-Aktie hat eine massive Rallye hinter sich. Innerhalb der letzten zwei Jahre haben sich die Titel nahezu verfünffacht. Jetzt setzt JPMorgan noch eins drauf und präsentiert das höchste aller Kursziele.

Der ein oder andere Anleger mag sich an die „guten alten Zeiten“ erinnert fühlen, als zweistellige Kursgewinne an der Tagesordnung waren. In den vergangenen Tagen sprangen Cannabis-Aktien wie Phönix aus der Asche.

Die Rallye beim Goldpreis hat auch Aktien aus dem Sektor wieder ins Rampenlicht gerückt. Berenberg Research überzeugt dabei vor allem der kanadische Edelmetallhändler Wheaton Precious.

Die Zeichen im angeschlagenen Chart des Chemie-Riesen und DAX-Schwergewichtes BASF stehen nach einem positiven Analystenkommentar auf Entspannung.

Der Kryptomarkt erlebt durch den KI-Boom eine signifikante Dynamik. KI-bezogene Kryptowährungen haben in jüngster Zeit beachtliche Wertsteigerungen verzeichnet.