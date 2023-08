Top-Artikel der Kalenderwoche 32/23 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Tui schreibt erstmals seit der Pandemie wieder schwarze Zahlen. Trotzdem rutscht die Aktie am Mittwoch ins Minus. Doch kein Befreiungsschlag für den Reise-Riesen? So reagiert die wallstreetONLINE Community.

Novavax-Aktien haussieren zweistellig, nachdem das Biotech-Unternehmen überraschend einen Gewinn für das zweite Quartal gemeldet hat.

Die Amazon-Aktien sind im Jahr 2023 um circa 55 Prozent gestiegen. Der Research-Dienstleister Redburn traut der Aktie noch viel mehr zu. Das ist der Katalysator.

Varta im Aufwind: Nach schwachen Geschäften erwartet das Unternehmen 2024 spürbares Wachstum. Das müssen Anleger jetzt wissen.

Hoffen auf das Zinsende und Bangen um die Konjunktur: Wie sieht die Stimmung bei privaten und institutionellen Anlegern aus. Fragen an den Sentiment-Experten Joachim Goldberg.

Tesla drohe weitere Anteile am chinesischen E-Automarkt zu verlieren, so Analysten der Bank of America. Was steckt dahinter?

Palantir hat sein Zahlenwerk geöffnet. Kann das Unternehmen den Hype um künstliche Intelligenz rechtfertigen? Analystenstimmen.

Rivian hat nachbörslich sein Zahlenwerk geöffnet und die Erwartungen übertroffen. Stehen die Aktien nun vor einem Short Squeeze?

US-Präsident Joe Biden könnte US-Investitionen in sicherheitsrelevante Technologien aus China weiter einschränken, um die nationale Sicherheit zu schützen. China spricht von "technologischem Mobbing".